Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm

Khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Ngày 22/11, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” quy định tại Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Quá trình mở rộng điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 21/11/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 bị can, trong đó ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 08 bị can về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, cụ thể:

1. Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với:

(1) Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

(2) Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm;

(3) Vũ Huy Long, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

2. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với:

(4) Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông;

(5) Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng, Cục an toàn thực phẩm;

(6) Phạm Hoàng Giang, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm;

(7) Trần Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm;

(8) Trần Thị Tuyết, Chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm

Ngày 29/8/2025, Cổng TTĐT Bộ Công an thông tin: Quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 28/8/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm, cụ thể:

1. Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với:

(1) Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế;

(2) Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế;

(3) Nguyễn Thị Hải Hà, Chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Các bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

2. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với:

(4) Phùng Thị Thúy Hà, Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế;

(5) Nguyễn Thị Việt Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự;

(6) Trần Thị Lựu, Chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

3. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với:

(7) Đậu Thị Giang, sinh năm 1994 trú tại Khối 5A, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự;

(8) Nguyễn Thanh Uyên, sinh năm 1992 trú tại thôn 9, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

4. Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với:

(9) Quách Thị Trà My, sinh năm 1992 trú tại Căn hộ 12A07 Chung cư Tháp doanh nhân, số 01 Thanh Bình, phường Hà Đông, Hà Nội về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự;

(10) Trần Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1992 trú tại Số 6A, ngõ 139/69, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự (do đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an trong vụ án khác).

5. Lệnh khám xét 15 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các địa phương.

Ngày 29/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố 18 bị can trong vụ án hình sự xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty liên quan

Trước đó, ngày 14/7/2025, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; khởi tố 18 bị can.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 341, Điều 364 và Điều 365 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 10/7/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47/QĐ-VPCQCSĐT về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" quy định tại Điều 364 và Điều 354 BLHS, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cùng ngày 10/7/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 18 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 25 địa điểm, cụ thể:

1. Khởi tố bị can đối với:

(1) Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế;

(2) Nguyễn Hùng Long, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế;

(3) Đinh Quang Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm;

(4) Lê Thị Hiên, nguyên Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm;

(5) Nguyễn Thị Minh Hải, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cả 05 bị can trên ngày 12/5/2025 đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố về hành vi "Nhận hối lộ".

2. Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với:

(6) Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế (nguyên Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm);

(7) Phạm Văn Hinh, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông;

(8) Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm;

(9) Lã Thái Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông;

(10) Đinh Cao Cường, Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông;

(11) Phạm Tuyết Mai, Viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm);

(12) Phạm Duy Bình, nguyên chuyên viên Trung tâm Ứng dựng và Đào tạo An toàn thực phẩm;

(13) Nguyễn Thị Minh, Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm;

(14) Lê Văn Nam, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm

Về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự:

3. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cẩm đi khỏi nơi cư trú đối với: (15) Hoàng Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

4. Khởi tổ bị can đối với: (16) Nguyễn Quang Hưng, Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco (ngày 11/6/2025, CO1 đã khởi tố Nguyễn Quang Hưng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức");

5. Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với:

(17) Phạm Thị Loan, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam;

(18) Trần Quang Hải, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosy;

Về tội "Đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

6. Lệnh khám xét 25 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm và Cục Phòng Bệnh, Bộ Y tế.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025 được tổ chức vào chiều 06/10/2025, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; môi giới hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ 37 công ty, cá nhân môi giới; triệu tập, ghi lời khai 151 đối tượng.

Trong đó: Đã khởi tố 55 bị can tại Công ty TSL, Công ty và cá nhân môi giới về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (trong đó 03 đối tượng khởi tố 02 tội danh, gồm: Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh).

Ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 3257/QĐ-VPCQCSĐT; Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với 55 bị can trong vụ án, từ tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự sang tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật hình sự.

Tiếp đó, ngày 23/9/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố mới 10 bị can về tội danh trên. Đến nay đã tiến hành kê biên 361 thiết bị, máy móc, trị giá khoảng trên 30 tỷ đồng.

Về hành vi Đưa hối lộ, môi giới hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết: Sau khi khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố 04 bị can (gồm: Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Hà Linh) về tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”, quy định tại Điều 364, 365 BLHS.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ toàn bộ số 21 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên thuộc 06/06 vụ, cục (gồm: (1) Cục Quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản; (2) Cục Chăn nuôi và Thú y; (3) Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; (4) Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương; (5) Vụ Quản lý chất lượng môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; (6) Vụ Hợp chuẩn hợp quy thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (sau là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Bộ Khoa học và công nghệ) nhận tiền của Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Hà Linh, Hồ Thị Thanh Phương.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi tổng số 1.630.300.000 đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang đang phối hợp chặt chẽ với Vụ 1, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các bị can và các đối tượng liên quan.

Đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong việc cấp phép, chỉ định cho các cơ sở kiểm nghiệm của Công ty TSL và Công ty Avatek phục vụ quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm nghiệm đối với 02 Công ty của các bộ, ngành liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



