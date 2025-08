Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến bằng lái xe của hàng triệu người dân cả nước

Mới đây, Bộ Công an đã gửi hồ sơ dự thảo lần 3, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật về quản lý hành chính liên quan hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an. Trong đó, có điểm mới với Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Liên quan đến bằng lái xe của hàng triệu người dân cả nước, dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 62 Luật này theo hướng bổ sung trường hợp "người được cấp giấy phép lái xe có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe" thì bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX).

Theo Bộ Công an, lý do đưa ra đề xuất bổ sung như vậy là để đảm bảo quản lý chặt chẽ đối với việc cấp, đổi, cấp lại GPLX do những năm gần đây, việc mua bán GPLX diễn ra phổ biến và có hiện tượng sử dụng GPLX giả để đổi, cấp lại.

Hình thức làm giả GPLX ngày càng tinh vi, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để rao bán công khai, chỉ cần vài tin nhắn, người mua sẽ cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chân dung rồi nhận GPLX giả qua chuyển phát nhanh.

Chỉ cần gõ cụm từ “làm bằng lái xe nhanh” hay “GPLX A1 không cần thi” trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, sẽ xuất hiện hàng loạt tài khoản rao bán giấy tờ giả với cam kết “không cần thi”, “giao tận nơi”, “cam kết giống thật 99%”, “check mã QR không phát hiện”; đăng tải những nội dung hấp dẫn như làm nhanh, uy tín, có hồ sơ gốc với giá từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, dù được làm giả tinh vi đến đâu, những loại GPLX này rất khó qua mặt được lực lượng Cảnh sát giao thông. Với kinh nghiệm thực tiễn, nghiệp vụ chuyên sâu các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông có thể dễ dàng nhận diện các dấu hiệu bất thường.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành quy định thế nào về các trường hợp bị thu hồi bằng lái xe?

Theo khoản 5 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định Giấy phép lái xe bị thu hồi thuộc các trường hợp:

Người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe được cấp sai quy định.

Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng.