Bộ công an vừa làm việc với lãnh đạo Google

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Google, nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, cam kết lâu dài của Google đối với thị trường Việt Nam.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn chú trọng tạo lập một môi trường pháp lý ổn định, an toàn và thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ quốc tế trong đó có Google hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao những hoạt động hợp tác tích cực thời gian qua giữa Google với các bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có Bộ Công an.

Khẳng định Việt Nam hiện là một trong những thị trường Internet lớn, năng động và có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với hơn 78 triệu người sử dụng dịch vụ Internet, trong đó có 73 triệu người sử dụng Google (chiếm 95%), Bộ trưởng nhấn mạnh đây là một môi trường đầu tư tiềm năng, thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có Google, tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển các dịch vụ số và công nghệ mới.

Với những thách thức về an ninh mạng hiện nay trong bối cảnh tội phạm mạng và vi phạm pháp luật trên không gian mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Google sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, dự án đầu tư tại Việt Nam và tham gia vào phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Google phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói thúc đẩy Chính quyền Hoa Kỳ quan tâm, dành nguồn lực cho hợp tác trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với Việt Nam trong thời gian tới, theo đúng cam kết giữa hai Bên trong Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ mà lãnh đạo hai nước đã xác lập.

Về hợp tác với Bộ Công an, Bộ trưởng hoan nghênh Google đã phối hợp đơn vị chức năng Bộ Công an triển khai chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến với chủ đề "Phòng chống lừa đảo trực tuyến, an toàn hơn cùng Bộ Công an và Google" nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Về phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị hai Bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin với phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cùng với đó, Bộ trưởng đề nghị Google tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an ngăn chặn các hành vi lừa đảo, trong đó có lừa đảo tài chính, gian lận chuyển tiền; hỗ trợ đào tạo cho các chuyên gia an ninh mạng của Bộ Công an.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương Wilson White chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian qua.

Nhất trí với những đề xuất của Bộ Công an Việt Nam, đại diện Google khẳng định công ty sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực và thế giới.