Bộ Công Thương nói gì về việc tăng khung giá bán lẻ điện bình quân?

Ông Hòa cho biết , việc Chính phủ điều chỉnh khung giá điện bình quân xuất phát từ biến động tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và nhiều đồng tiền khác, áp lực của lạm phát, gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh trên toàn cầu đã tác động lớn đến việc tăng giá năng lượng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với đó, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân hiện tại không còn phù hợp với bối cảnh và chưa phản ánh sự biến động của các thông số đầu vào tới chi phí sản xuất kinh doanh điện, đặc biệt là biến động của giá nhiên liệu.

Theo Cục trưởng Điều tiết Điện lực, giá than nhập khẩu cung cấp cho các nhà máy điện đã liên tục tăng từ cuối năm 2021. Cụ thể, giá than nhập NewCastle Index bình quân năm 2021 đạt 138 USD/tấn (giá tháng 1/2021 mới ở mức 82 USD/tấn) và trong 10 tháng đầu năm năm 2022, giá than đã lên tới 359 USD/tấn và giữ ở mức cao cho đến thời điểm này. Giá than nhập khẩu tăng cao đã kéo theo chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cao.

Ông Hòa thông tin, trong năm 2022 tính tới hết quý 3, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã 2 lần điều chỉnh tăng giá than trộn và 1 lần điều chỉnh giảm giá với tổng mức tăng từ khoảng 802.000 đồng/tấn đến 985.000 đồng/tấn tùy từng loại than, tương ứng với mức tăng chung so với đầu năm khoảng 52%.

Tổng công ty Đông Bắc cũng đã 4 lần điều chỉnh tăng giá than trộn và 1 lần điều chỉnh giảm giá với tổng mức tăng từ khoảng 804.000 đồng/tấn đến 986.000 đồng/tấn tuỳ từng loại than, tương ứng với mức tăng chung so với đầu năm khoảng 52%.

“Ngoài ra, các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện trong hợp đồng mua bán điện của các năm 2019, 2020 cũng như của các năm 2021-2024 ước tính khoảng hơn 21 nghìn tỷ đồng cần được phân bổ, tính toán vào chi phí sản xuất điện hàng năm để tính toán khung giá. Các yếu tố trên đã tạo nên sự biến động lớn về các thông số liên quan đến chi phí mua điện, chiếm khoảng trên 80% tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện hàng năm của EVN”, ông Hoà cho hay.



Theo lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo EVN khẩn trương xây dựng các phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 6/2, một lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, việc Chính phủ phê duyệt tăng trần khung giá điện bình quân không đồng nghĩa với việc tăng giá bán điện ngay lập tức.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công Thương, EVN sẽ phải thực hiện tính toán các chi phí, xây dựng phương án giá bán lẻ điện và đề xuất các phương án lên Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Sau khi có đề xuất của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và EVN về điều chỉnh giá bán điện, Bộ Công Thương sẽ cùng các bộ ngành như Tài chính, VCCI, Kế hoạch đầu tư, Hội bảo vệ người tiêu dùng cùng thảo luận và lấy ý kiến. Sau khi có đẩy đủ ý kiến từ các bên, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Chính phủ để quyết định mức độ cũng như thời điểm điều chỉnh giá điện (nếu có).