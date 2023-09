Bố đặt tên giống siêu sao bóng đá thế giới, thanh niên lớn lên bị hỏi 1 câu trong suốt 21 năm

“Thời điểm năm 2003, cầu thủ David Beckham khá nổi tiếng nên bố mình bị ấn tượng bởi cái tên ấy. Mình có hỏi ba rằng vì sao lại đặt tên con là Davic? Ba nói từ lúc mẹ mang bầu, ba đã nảy ra ý tưởng muốn đặt một cái tên không trùng với bất cứ ai. Ba quyết định đặt tên em là Davic, đệm tên Kha cho mĩ miều và kêu” , Nguyễn Kha Davic (21 tuổi, ở Tiền Giang) lý giải về nguồn gốc cái tên đặc biệt của bản thân.

Davic hiện đang là sinh viên năm 3, trường ĐH Kỹ thuật sư phạm Vĩnh Long. Chàng thanh niên 21 tuổi sinh ra trong gia đình có 2 anh em, tuy nhiên chỉ có mình Davic sở hữu tên độc lạ.

Nguyễn Kha Davic đang sinh sống ở Tiền Giang

Trong những năm tháng trưởng thành, Davic luôn nhận được sự chú ý khi đi tới bất cứ đâu. Nam sinh 10X kể, khi đi học, cậu thường xuyên được gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, làm bài tập. Cũng chính vì thế, Davic không bao giờ dám trốn học, bỏ tiết hay quên học bài cũ cả.

“Cái tên lạ không làm mình khó khăn trong việc làm giấy tờ hay hồ sơ gì cả, chỉ có đôi lúc mọi người hiểu nhầm Davic không phải là tên thật mà chỉ là nickname.

Nhưng cũng nhờ cái tên cộng với tính cách hài hước mà mình dễ dàng kết bạn giao lưu với mọi người. Còn việc muốn được đổi tên thì em chưa bao giờ nghĩ đến. Tên là do bố đặt như vậy là để không bị trùng tên với ai. Mình không muốn thay đổi làm gì bởi cũng rất thích và yêu quý cái tên này ”, Davic tâm sự.

Cũng theo chàng sinh viên trẻ, vốn dĩ lúc khai sinh ba anh định đặt là David. Tuy nhiên cán bộ làm thủ tục nói rằng không nên đặt tên con bằng tiếng anh nên bố Davic đã sửa chữ “d” ở cuối thành chữ “c”. Hầu hết mọi người sẽ gọi chàng trai 10X là Davic, hoặc có thể gọi tắt là Vic - ý nghĩa đều không thay đổi.

“Ra đường mình hay bị hỏi: " Ủa, tên thiệt hả? Mọi người nghĩ đó là nickname của mình chứ không phải tên thật. Cách đây cũng khá lâu, mình có dùng 1 tài khoản mạng xã hội đặt tên là Nguyễn Kha Davic, mà không hiểu sao ứng dụng đó cập nhật hay lỗi gì đó làm thay đổi tên thành mỗi hai chữ Nguyễn Kha. Thời gian ấy, mình kết bạn, giao lưu với mọi người trên ứng dụng, ai cũng tưởng đó là nickname tự đặt” , Davic kể.

Chàng trai tự hào vì cái tên độc lạ do bố đặt

Có một kỷ niệm khác khiến Davic vẫn nhớ mãi cho tới tận bây giờ. Đó là sau khi tốt nghiệp cấp III, Davic đã khoe giấy khen “siêu to khổng lồ” lên mạng xã hội. Bức ảnh được photoshop to ngang nửa người, trong đó phần họ tên in đậm ghi “Nguyễn Kha Davic” khiến nhiều cư dân mạng tò mò. Có người cho rằng đó là tên cúng cơm ở nhà hoặc biệt danh mà chàng trai “tự bịa” ra để câu like.

“Mọi người không tin mình tên Davic cũng đúng bởi 100 triệu người Việt làm gì có ai tên thật như vậy. Mình không giải thích vì chẳng ai dại gì tạo cái bằng khen với tên giả" , 10X kể.

Davic khoe giấy khen "siêu to khổng lồ"

21 năm qua, Davic luôn biết ơn và trân trọng cái tên lạ do đấng sinh thành đặt. Với anh, bố là người quan trọng nhất trong cuộc đời. “Bố không phải là 1 người đam mê bóng đá nhưng thỉnh thoảng theo dõi các đội bóng lớn, đặc biệt các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Bố là người trầm tính ít nói nhưng bố luôn dành hết những điều tốt đẹp cho 2 anh em mình. Tình cảm của bố mẹ dành cho con cái thì không bao giờ tả hết được” , Davic tâm sự.