Bộ giải pháp bảo mật của FPT IS dành giải thưởng Chìa khóa vàng 2022

Tại lễ công bố và trao tặng danh hiệu Chìa khóa vàng 2022 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã xuất sắc được vinh danh tại ba hạng mục: Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu, Sản phẩm An toàn thông tin Chất lượng cao xuất sắc và Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng. Danh hiệu "Chìa khóa vàng" được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc.



Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành và doanh nghiệp trong vấn đề xác thực, an toàn thông tin, FPT IS là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp, triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ cho nhiều bài toán trọng yếu của xã hội. Đầu tư cho việc nghiên cứu, phát triển, nhân rộng các giải pháp về xác thực, an toàn thông tin luôn là mục tiêu được công ty chú trọng.

"Trước sự bùng nổ của CNTT như hiện nay, vấn đề an toàn, an ninh mạng ngày càng gặp nhiều thách thức. Các cuộc tấn công mạng có quy mô lớn, mức độ phức tạp xảy ra thường xuyên, đe dọa tới tài sản số của doanh nghiệp. Là công ty hàng đầu về CNTT cũng như an toàn thông tin tại Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực để xây dựng và triển khai các giải pháp, dịch vụ xác thực, bảo mật chất lượng cao nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp phát hiện và xử lý kịp thời mọi sự cố về an toàn thông tin. Nhiều sản phẩm Made by FPT IS như: Nền tảng điều hành an ninh mạng tập trung FPT.EagleEye mSOC, Nền tảng số hóa quy trình đăng ký tài khoản và dịch vụ - FPT Digital Onboarding, Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck…đang ngày càng hoàn thiện, đáp ứng và giải quyết trọn vẹn các bài toán xác thực, an toàn thông tin trọng yếu tại Việt Nam", ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS chia sẻ.

Với Dịch vụ kiểm thử an toàn thông tin – FPT.EagleEye Pentest cùng những thành tựu trong việc tư vấn và đánh giá cấp chứng chỉ PCI DSS, FPT IS đã lọt Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng. FPT.EagleEye Pentest giúp xác định các điểm yếu bảo mật, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về khả năng bị tấn công của một hệ thống. Các lỗ hổng bảo mật được phát hiện trong quá trình kiểm thử sẽ được sử dụng để xây dựng một kế hoạch vá lỗi, sửa lỗi hoặc một kế hoạch ngăn chặn nỗ lực tấn công của tin tặc, nhằm nâng cao bảo mật cho hệ thống và bảo vệ dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp. FPT.EagleEye Pentest đáp ứng 100% nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc đánh giá mức độ bảo mật của hệ thống. Ngoài việc cung cấp thông tin về các lỗ hổng, FPT IS cũng đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ khách hàng khắc phục vấn đề, đi kèm với quá trình tái đánh giá để xác nhận lỗ hổng không còn tồn tại trên hệ thống.

Đại diện FPT IS nhận giải thưởng Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng.

PCI DSS là tiêu chuẩn bảo mật được các tổ chức thẻ lớn trên thế giới như VISA, MasterCard, JCB, American Express, Discover phối hợp xây dựng nhằm bảo mật thông tin thẻ thanh toán quốc tế của hàng triệu người dùng và được áp dụng trên toàn cầu. FPT IS tự hào là một trong hai đơn vị tại Việt Nam có QSA người Việt, tạo điều kiện và thế mạnh để phát triển thị trường trong nước. Với khả năng vừa tư vấn, vừa đánh giá cấp chứng chỉ PCI DSS, FPT IS đã và đang phát triển thị trường nhắm tới các ngân hàng lớn, ứng dụng thanh toán điện tử và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Đồng thời, tại hạng mục Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu, FPT.EagleEye Pentest của FPT IS một lần nữa được vinh danh nhờ những đóng góp trong việc giải quyết toàn diện các rủi ro tấn công mạng, phát hiện sớm các vấn đề an ninh mạng tồn tại trong ứng dụng và hệ thống.

Thêm vào đó, Nền tảng số hóa quy trình đăng ký tài khoản và dịch vụ - FPT Digital Onboarding do FPT IS cũng được ghi nhận là Sản phẩm An toàn thông tin Chất lượng cao xuất sắc. FPT Digital Onboarding là sự kết hợp giữa eKYC và các giải pháp xác thực, kiểm tra chéo thông tin được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại (AI, BPM, Open APIs,…). Giải pháp giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí bằng cách xử lý tự động nghiệp vụ mở tài khoản thanh toán, đăng ký thẻ tín dụng,…trên các kênh giao dịch. FPT Digital Onboarding đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3:2017 về chống tấn công giả mạo bằng sinh trắc học khuôn mặt. Ngoài việc sử dụng AI phát hiện giả mạo giấy tờ tùy thân, FPT Digital Onboarding còn được tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, từ đó chống giả mạo 100%.

Nền tảng số hóa quy trình đăng ký tài khoản và dịch vụ - FPT Digital Onboarding được vinh danh tại hạng mục Sản phẩm An toàn thông tin Chất lượng cao xuất sắc.

Trong thời gian tới, FPT IS hy vọng hệ sinh thái các giải pháp xác thực, an toàn thông tin Made by FPT IS sẽ được lan tỏa và ứng dụng rộng rãi, giúp doanh nghiệp, tổ chức giữ vững vị thế trên thị trường, gia tăng uy tín với khách hàng, góp phần xây dựng hệ thống thông tin an toàn, vững mạnh tại Việt Nam.