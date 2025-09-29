Bổ nhiệm, chỉ định nhân sự ở TPHCM và 4 tỉnh

Bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ .

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, bổ nhiệm ông Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 29/9; ông Võ Hoàn Hải - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 29/9.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trao quyết định cho ông Lương Đức Hải và ông Võ Hoàn Hải.

Chỉ định nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM



Trước đó vào sáng 25/9, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM - đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc chỉ định, bổ sung ông Dương Hồng Thắng - Chánh Văn phòng UBND TPHCM và bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho bà Phạm Thị Thanh Hiền (trái) và ông Dương Hồng Thắng. Ảnh: Hữu Hạnh

Ông Nguyễn Công Hoàng (thứ hai từ trái sang) và ông Đỗ Tâm Hiển (thứ hai từ phải sang) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điện Biên có tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng 25/9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.



Theo Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên , hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên kể từ ngày 19/9/2025; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thuận. Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên

Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở ở Lạng Sơn

Chiều 23/9, tại Sở Công Thương, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Theo Báo và đài PTTH Lạng Sơn , hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Khánh Duy. Ảnh: Báo và đài PTTH Lạng Sơn.

Cùng ngày, tại Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Theo Báo và đài PTTH Lạng Sơn , hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.