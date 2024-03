Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc công an 2 tỉnh

Chiều 26/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Tại buổi thông báo, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã Thông báo Quyết định số 1567/QĐ-BCA ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kể từ ngày 1/4/2024.

Phát biểu tại buổi thông báo, thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá chúc mừng đại tá Nguyễn Hữu Mạnh đã được sự tin tưởng của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an để được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định .

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Hữu Mạnh.

Trước đó vào chiều 25/3, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Tại buổi Lễ, Công an tỉnh Lai Châu công bố Quyết định số 1569/QĐ-BCA, ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Lê Anh Hưng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Đại tá Lê Anh Hưng được lãnh đạo Cục An ninh điều tra đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị đồng chí Lê Anh Hưng khắc phục mọi khó khăn trước mắt, phát huy tốt năng lực, sở trường để xứng đáng là người chỉ huy gương mẫu, vững vàng bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng; không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt; tiếp tục trau dồi kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, góp phần xây dựng lực lượng Công an Lai Châu ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.