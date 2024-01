Bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre chúc mừng Đại tá Phạm Văn Ngót và Đại tá Phạm Thanh Tùng được Bộ Công an tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Đại tá Trương Sơn Lâm trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đề nghị hai đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, là trung tâm đoàn kết nội bộ của Đảng ủy Công an tỉnh.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre yêu cầu 2 đồng chí Phó Giám đốc được bổ nhiệm lại tiếp tục phát huy cao nhất năng lực, trình độ để cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an Bến Tre trong sạch vững mạnh.