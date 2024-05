Đang thụ án vụ 'Chuyến bay giải cứu', nữ giám đốc tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

Ngày 3/5, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Phạm Bích Hằng (Giám đốc Công ty CP Vinamichi) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hằng là bị án, đang phải thi hành bản án 20 tháng tù về tội “đưa hối lộ” trong vụ “ Chuyến bay giải cứu ”.

Ở vụ án này, Viện kiểm sát xác định năm 2009, bị can Hằng thành lập là làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Vinamichi. Doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh thuê xe ô tô dài hạn của nhiều người sau đó cho thuê lại để hưởng chênh lệch.

Theo Viện kiểm sát, từ 5 - 6/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hằng đã bán những chiếc xe thuê.

Tổng cộng bị can đã bán 4 xe ô tô đi thuê của người khác với tổng giá trị 1,8 tỷ đồng.

Bị can Phạm Bích Hằng bị dẫn giải đến tòa trong vụ án Chuyến bay giải cứu.

Một trong những bị hại của Hằng là chị Lê Thị N. A. có một chiếc xe Toyota Camry không sử dụng nên tháng 6/2022 đã cho bị can thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.

Sau khi ký hợp đồng, chị Lê Thị N. A. giao xe, chìa khóa và giấy tờ xe cho Hằng. Khoảng 1 tháng sau, do cần tiền chi tiêu, Hằng đã tìm cách bán chiếc xe trên với giá 520 triệu đồng.

Khi bán, Hằng lập hợp đồng và phía người mua trả trước 350 triệu đồng. Hai bên hẹn sau 15 ngày Hằng có trách nhiệm rút hồ sơ gốc, làm thủ tục sang tên đổi chủ. Hết hạn không thấy Hằng làm thủ tục sang tên, người mua liên hệ trả xe.

Hôm 16/11/2022, người mua mang xe đến một quán cà phê ở Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để trả xe, nhận lại tiền. Song chiếc xe lại được bán cho người mua khác với giá 390 triệu đồng.

Còn chị Lê Thị N. A. hết thời hạn cho thuê xe không liên hệ được với Hằng nên làm đơn tố giác cơ quan công an. Đến nay chiếc xe đã được người sử dụng đem trả lại.

Trường hợp khác là chị Lê Thị Phương T. từ năm 2019 cho Hằng thuê Kia Sedona với giá 1,5 triệu đồng/ngày, cứ ba ngày thanh toán tiền thuê một lần.

Sau khi nhận xe, bị can cho một người tên Định (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) thuê lại và yêu cầu đặt cọc 350 triệu đồng. Đến tháng 9/2022, người khác thuê chiếc xe này từ Phạm Bích Hằng trả xe, không thuê nữa. Do không có tiền, bị can bán cho người chuyên mua ô tô cũ với giá 620 triệu đồng, nhận trước 500 triệu đồng, sau khi làm thủ tục sang tên đổi chủ mới thanh toán nốt.

Cuối tháng 10/2022, chị Lê Thị Phương T. liên hệ Hằng lấy lại xe không được, cũng làm đơn tố cáo ra cơ quan công an.