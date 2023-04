Bổ nhiệm tân Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 18/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính; thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy.

Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/5/2023 đối với Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính và Quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, kể từ ngày 1/5/2023.

Đồng thời, thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 1/5/2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Đại tá Phạm Trường Giang và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó; chúc mừng Đại tá Phạm Trường Giang, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nhận nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ: Đại tá Phạm Trường Giang là cán bộ có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tận tụy với công việc và có khả năng quy tụ CBCS. Đại tá Phạm Trường Giang là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở; trên mọi cương vị công tác, Đại tá Phạm Trường Giang đều cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ yêu cầu Đại tá Phạm Trường Giang khẩn trương bàn giao công việc cũ, tiếp nhận công việc mới, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Kế hoạch và tài chính không ngừng đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, siết chặt kỷ luật, kỷ cương quy chế làm việc, quy trình công tác, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và ngành giao phó.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc tỏ chỉ đạo, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Kế hoạch và tài chính tạo mọi điều kiện để Đại tá Phạm Trường Giang phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường; đoàn kết nội bộ; cộng đồng trách nhiệm vì mục tiêu chung, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó…

Đại tá Phạm Trường Giang phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Trường Giang bày tỏ vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính.

Nhận thức đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân mà còn là trọng trách trước Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Phạm Trường Giang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; nguyện cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo, CBCS Cục Kế hoạch và tài chính kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của các thế hệ lãnh đạo đơn vị, để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực công tác mới, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Kế hoạch và tài chính đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh.