Bộ Nội vụ thông tin về lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 -1/5

Theo Pv | 19-04-2026 - 15:16 PM | Xã hội

Bộ Nội vụ vừa xác nhận lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 -1/5 năm nay sẽ giữ nguyên theo quy định, không hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, thời tiết cả nước nắng ráo. (Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ ban hành công văn số 3383/BNV-CVL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lịch nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026.

Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian gần đây, có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ khẳng định lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ, do đó không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Bộ Nội vụ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết và phối hợp thực hiện.

Trong những ngày cao điểm này, người dân cần chủ động lên kế hoạch di chuyển và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng quá tải tại các cửa ngõ giao thông và khu du lịch.

Về tình hình thời tiết, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, thời tiết cả nước nắng ráo. Nam Bộ, Trung Bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ C, người dân nên hạn chế ra đường vào giữa trưa, đầu giờ chiều và nên thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để có kế hoạch vui chơi phù hợp.

Theo Pv

VTC News

