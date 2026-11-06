Bộ Nội vụ trả lời về cách tính ngày công khi người lao động làm thêm vào Chủ nhật, nghỉ bù trước

Ảnh minh họa/Tuổi Trẻ

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Nam hỏi: Công ty tôi có nhân viên A đi làm ngày Chủ nhật (ngày nghỉ hằng tuần) 8 tiếng trong tháng 7/2026, tính tăng ca 200%. Nhân viên A được sắp xếp nghỉ bù trước vào ngày thứ 7. Tháng 7/2026 có tổng cộng 27 ngày công chuẩn.

Tôi xin hỏi, trường hợp nhân viên A đi làm đầy đủ các ngày còn lại trong tháng thì số ngày công thực tế tính lương của nhân viên A là 26 ngày hay 27 ngày? Cách sắp xếp nghỉ bù như trên có đúng Luật không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 và khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

"1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động".

Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: "3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp".

Căn cứ quy định nêu trên, việc nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần được quy định đối với trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết chưa có quy định về nghỉ bù khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Thông tin ông cung cấp chưa đủ cơ sở kết luận về việc bố trí nghỉ như đã nêu ở câu hỏi. Đề nghị ông đối chiếu quy định nêu trên với nội quy lao động và thực tế tổ chức thực hiện tại doanh nghiệp.