Bỏ rơi dầu Nga, quốc gia chủ chốt của BRICS bất ngờ tuyên bố 'gã nhà giàu mới nổi' này mới là chân ái mới để mua dầu

Ấn Độ không còn là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã giảm mạnh 55% trong tháng 11 - con số thấp nhất kể từ tháng 6/2022 bất chấp Nga liên tục chào bán mức giá rẻ.

Ấn Độ gần đây đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung cấp dầu của mình. Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết trong chuyến thăm Guyana rằng Chính phủ của ông coi quốc gia Nam Mỹ này là chìa khóa cho an ninh năng lượng của Ấn Độ.

Ông Modi phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội rằng ông coi Guyana là một nguồn năng lượng quan trọng và ông sẽ khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ đầu tư vào nước này.

Guyana đã không vội vàng đáp ứng ngay lập tức mong muốn của ông Modi. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaideep Mazumdar nói rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục và một thỏa thuận như vậy sẽ đảm bảo khả năng dự đoán tốt hơn.

Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Guyan Vickram Bharrat nói với các phóng viên rằng Guyana sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ một lượng lớn dầu thô nếu Exxon Mobil - nhà điều hành chính trong hoạt động sản xuất dầu ngoài khơi của Guyana đồng ý với thỏa thuận như vậy.

Guyana, quốc gia Nam Mỹ nghèo khó, từng bị thế giới phớt lờ, đã nổi lên như một nhà sản xuất dầu lớn trên toàn cầu. Theo dữ liệu từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Guyana, quốc gia Nam Mỹ nhỏ bé này hiện vận chuyển 654.270 thùng dầu thô mỗi ngày, khiến họ trở thành nhà sản xuất dầu lớn thứ 5 tại Nam Mỹ. 

Với đà này, sản lượng dầu mỏ của Guyana dự báo sẽ vượt 1,5 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2030, đưa quốc gia thuộc địa cũ của Anh này thành nhà sản xuất lớn thứ 2 ở Nam Mỹ, sau Brazil và lớn thứ 14 toàn cầu.

Trong khi đó, CREA ước tính rằng mức chiết khấu đối với dầu thô loại Urals của Nga đã thêm 17% so với tháng trước lên mức trung bình 6,01 USD/thùng so với dầu thô Brent. Nga đã mất khoảng 14,6 tỷ EUR doanh thu từ xuất khẩu dầu thô loại Urals do các lệnh trừng phạt.

Một trong những lý do khác khiến dầu Nga "thất thế" tại Ấn Độ là do nước này đang ưa chuộng dầu đến từ Trung Đông, đồng thời một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang tiến hành bảo trì.

Dữ liệu cho thấy nhập khẩu dầu từ Trung Đông vào Ấn Độ - nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, đã tăng 10,8% trong tháng 11 so với tháng trước. Thị phần của các nhà xuất khẩu dầu Trung Đông trong nguồn cung dầu nước ngoài của Ấn Độ đã tăng lên 48%, mức cao nhất trong 9 tháng.

Trong những tháng trước đó, Ấn Độ tiếp tục tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga. Trong hai năm qua, Ấn Độ đã trở thành khách hàng mua dầu chính của Nga, trong khi sức hấp dẫn của nguồn cung dầu thô rẻ hơn đã khiến Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ.

Một quan chức lọc dầu Ấn Độ cho biết thêm rằng một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã giảm mua dầu thô Nga giao ngay trong mùa bảo trì, nhưng vẫn tiếp tục nâng khối lượng đã cam kết theo hợp đồng hàng năm với các nhà sản xuất Trung Đông.

Phần lớn sự sụt giảm trong các chuyến hàng của Nga trong tháng 11 được ghi nhận tại các cảng phía Tây của Nga trên Biển Baltic và Biển Đen, nơi khởi hành phần lớn các chuyến hàng đến Ấn Độ.

Theo Oilprice