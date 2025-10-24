Bộ sản phẩm đúng nghĩa mẹ cần: An toàn từ gốc, tiện lợi cho mẹ

An toàn từ gốc - Con đường "bất di bất dịch" để bảo vệ làn da bé

18 năm của Mamamy bắt đầu từ câu hỏi giản đơn nhưng đầy trăn trở: Làm thế nào để tạo ra những sản phẩm thật sự an toàn, xứng đáng chạm vào làn da mỏng manh như cánh hoa của bé? Câu trả lời nằm ở chính nguồn gốc. Đó là lý do trong suốt quá trình phát triển, Mamamy luôn kiên định với lời hứa: "Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ thành phần nào đã bị cấm ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới", dù những thành phần đó chưa bị cấm tại Việt Nam.

Mỗi nguyên liệu đều phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất: không Paraben, không MIT, không cồn, không chất tạo màu nhân tạo, tạo bọt hay chất tăng trắng quang học Tinopal. Từ nền tảng an toàn vững chắc ấy, bộ sản phẩm Mamamy ra đời, san sẻ mọi lo lắng để mẹ tận hưởng hành trình làm mẹ đẹp đẽ.

Trọn bộ tiện lợi – Bộ sản phẩm chăm con cùng mẹ mọi lúc

Mamamy hiểu rằng, những ngày đầu làm mẹ đầy bận rộn và bỡ ngỡ, mọi khoảnh khắc đều quý giá, mỗi giây phút đều cần sự chu toàn. Đó là lý do "Oeoe Bag" ra đời, là chiếc túi gói gọn mọi điều mẹ cần, giúp mẹ không phải loay hoay tìm kiếm từng sản phẩm riêng lẻ hay lo lắng thiếu sót bất kì điều gì.

Trọn bộ sản phẩm an toàn cho cả trẻ sơ sinh của Mamamy trong túi Oeoe

Trong chiếc túi Mamamy, mẹ không chỉ tìm thấy sản phẩm chăm bé, mà là hệ giải pháp được nghiên cứu riêng cho khí hậu và làn da trẻ em Việt Nam. Từ đặc trưng nhiệt đới nóng ẩm, Mamamy Tropical ra đời như một "siêu phẩm" chuyên biệt với bộ ba tinh chất thiên nhiên quý: Tinh dầu Cúc Vạn Thọ kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên; Tinh dầu Inca Inchi - "vàng xanh Amazon" giàu Omega 3,6,9, siêu dưỡng ẩm và kháng viêm mạnh mẽ; Yến Mạch khóa ẩm, giảm kích ứng, hỗ trợ ngăn tác hại của tia cực tím.

Nước giặt xả Mamamy được chiết xuất từ dừa, ngô và tinh chất nho, với hỗn hợp acid hữu cơ cùng muối tinh khiết để khử khuẩn tự nhiên, giữ vải mềm mại, không gây kích ứng. Tương tự, Nước rửa bình sữa và rau quả sử dụng bộ đôi dừa - ngô kháng khuẩn, khử mùi tanh mà không để lại tồn dư hóa chất. Bé ăn ngon, mẹ an tâm.

Mamamy cùng mẹ chạm tới những khoảnh khắc nuôi con nhẹ nhàng hơn mỗi ngày

Gói trọn cả hệ sản phẩm an toàn cho cả trẻ sơ sinh vào hành trang tiện lợi, Mamamy mong muốn trao cho mẹ sự tự do để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đầu đời quý giá bên con thay vì bộn bề lo toan. Bởi với Mamamy, mỗi em bé được chở che an toàn, mỗi người mẹ được an tâm hạnh phúc chính là động lực tuyệt vời nhất cho hành trình 18 năm đầy ý nghĩa.

Đơn vị chiu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Đông Hiệp. địa chỉ: 69B Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.