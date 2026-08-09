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Bổ sung quy định sử dụng tài khoản ngoại tệ, đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài

| | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vừa ký ban hành Thông tư số 39/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Thông tư gồm 5 Điều, trong đó: Điều 1: Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 Thông tư 16/2014/TT-NHNN; Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-NHNN; Điều 3: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư 16/2014/TT-NHNN; Điều 4: Điều khoản thi hành; Điều 5: Tổ chức thực hiện.

Thông tư số 39 góp phần tạo thuận lợi cho việc cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế

Thông tư số 39/2026/TT-NHNN được ban hành nhằm bổ sung quy định về việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức tín dụng (TCTD) nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam, qua đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tài khoản đại lý giữa các TCTD trong và ngoài nước.

Quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động thanh toán xuyên biên giới trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, góp phần tạo thuận lợi cho việc cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và mở rộng phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 16/2014/TT-NHNN.

Theo đó, các TCTD nước ngoài được sử dụng tài khoản đại lý mở tại ngân hàng được phép để thực hiện thanh toán, chuyển tiền quốc tế phục vụ khách hàng của mình theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung trách nhiệm của các TCTD được phép và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với quy định tại Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Đồng thời, các quy định mới tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các bên trong việc kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động thanh toán, chuyển tiền, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại hối trong tình hình mới. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2026.

Theo Quỳnh Trang

Thời báo ngân hàng

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