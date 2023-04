Bộ Tài chính: Thu ngân sách quý I/2023 đạt 491,5 nghìn tỷ đồng

Trong đó, thu nội địa tháng 3 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% số thu tháng trước. Lũy kế thu quý I ước đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2022. Tiến độ thu NSNN các tháng 2, 3 có dấu hiệu suy giảm; có 3 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán và giảm mạnh so cùng kỳ là: thuế bảo vệ môi trường; các khoản thu về nhà, đất; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, giảm 11,4% so cùng kỳ năm 2022. Giá dầu bình quân quý I đạt khoảng 88,4 USD/thùng, tăng 18,4 USD/thùng so giá dự toán (70 USD/thùng).

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 3 ước đạt 22,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, giảm 16,4% so cùng kỳ năm 2022.

Về chi NSNN, Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác của Bộ Tài chính cho thấy, tổng chi cân đối NSNN tháng 3 ước đạt 130,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi quý I đạt 363,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 73,2 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2022 đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 27,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán, giảm 3,4%; chi thường xuyên ước đạt 262,1 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2022.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Về cân đối NSNN, Bộ Tài chính cũng cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết tháng 3/2023, đã thực hiện phát hành gần 104.873 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,68 năm, lãi suất bình quân 4,19 %/năm.