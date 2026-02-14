Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bố trí bãi xe 800m2 gần hồ Gươm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán

14-02-2026 - 20:05 PM | Bất động sản

Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức điểm trông giữ phương tiện tạm thời diện tích khoảng 800m² tại khu đất số 22 phố Lý Thái Tổ.

Bố trí bãi xe 800m2 gần hồ Gươm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có thông tin về việc tổ chức điểm trông giữ phương tiện dịp Tết. Theo đó, bãi xe được bố trí trong khuôn viên khu đất số 22 phố Lý Thái Tổ với quy mô dài 40m, rộng 20m, tổng diện tích sử dụng khoảng 800m².

Khu vực này phục vụ trông giữ ô tô, xe đạp và xe máy cho người dân, du khách đến tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm trong thời gian từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Việc tổ chức điểm trông giữ xe nhằm góp phần giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết. UBND phường yêu cầu đơn vị được giao tổ chức trông giữ xe thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Bên cạnh đó, các điểm trông giữ xe phải bố trí nhân viên mặc trang phục thống nhất, đeo thẻ nhận diện, hướng dẫn phương tiện ra vào bảo đảm an toàn giao thông; lưu giữ đầy đủ hồ sơ, giấy phép tại điểm trông giữ để phục vụ công tác kiểm tra. Đơn vị trông giữ xe chịu trách nhiệm bảo quản tài sản của người gửi, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh theo đúng quy định.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

