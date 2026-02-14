Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm Bính Ngọ 2026 có 8 tuổi đại kỵ nhất định không được xông đất, gia chủ cần lưu ý kẻo ảnh hưởng đến may mắn, tài lộc cả năm

14-02-2026 - 17:07 PM | Bất động sản

Trong năm 2026, có 8 tuổi kỵ gồm Nhâm Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Ngọ, Quý Dậu, Đinh Mão, Nhâm Tuất gia chủ nên tránh để xông đất.

Năm Bính Ngọ 2026 có 8 tuổi đại kỵ nhất định không được xông đất, gia chủ cần lưu ý kẻo ảnh hưởng đến may mắn, tài lộc cả năm- Ảnh 1.

Tết Nguyên Đán là dịp quan trọng để mỗi gia đình đón chào một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Trong quan niệm phong thủy, việc chọn người xông đất vào mùng 1 Tết được coi là một yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của gia đình trong suốt cả năm.

Người xông đất sẽ mang đến may mắn, tài lộc giúp gia chủ có một năm thịnh vượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để xông đất, nhất là những người thuộc tuổi hung họa, có thể mang lại những điều không may mắn cho gia chủ.

Do đó, khi chọn tuổi xông nhà năm 2026, gia chủ nên hạn chế một số trường hợp sau để giữ sự an tâm và hài hòa về mặt phong thủy.

Một, tuổi thuộc tứ hành xung với Ngọ: Tý, Mão, Dậu – dễ tạo thế xung khí với năm Bính Ngọ. Hai, tuổi có can chi đối nghịch với Bính Ngọ: Không phù hợp làm người mở đầu năm mới. Ba, người đang gặp tang sự hoặc sức khỏe không ổn định: Dân gian thường kiêng để tránh ảnh hưởng tâm lý đầu năm. Bốn, tuổi khắc mạnh với mệnh gia chủ: Đặc biệt cần lưu ý nếu gia đình chọn xông nhà theo tuổi gia chủ.﻿

Trong năm 2026, có 8 tuổi kỵ gồm Nhâm Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Ngọ, Quý Dậu, Đinh Mão, Nhâm Tuất gia chủ nên tránh.

Tuổi kỵ Năm sinh Lý do kỵ
Nhâm Tý 1972 Vừa xung Địa chi (Tý – Ngọ), vừa xung Thiên can (Nhâm – Bính), cực xấu.
Canh Tý 1960, 2020 Phạm Tứ hành xung, mệnh Thổ khắc mệnh Thủy của năm.
Giáp Tý 1984 Phạm Tứ hành xung.
Mậu Tý 1948, 2008 Phạm Tứ hành xung.
Nhâm Ngọ 1942, 2002 Phạm “Tự hình” (Ngọ gặp Ngọ) và xung Thiên can Nhâm – Bính.
Quý Dậu 1993 Phạm Tứ hành xung.
Đinh Mão 1987 Phạm Tứ hành xung.
Nhâm Tuất 1982 Dù là Tam hợp nhưng lại bị xung Thiên can Nhâm – Bính rất nặng.

Lưu ý, việc “tránh” mang ý nghĩa phong tục và tâm lý, không phải tuyệt đối. Trong trường hợp không sắp xếp được người phù hợp, gia chủ hợp tuổi năm 2026 vẫn có thể tự xông nhà để chủ động đón năm mới thuận lợi.﻿

*Thông tin trên mang tính chất tham khảo.﻿

Theo Dương Dương

