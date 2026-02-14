Tiếp mạch thành công giai đoạn 1, khu đô thị Licogi 18 Riverside sắp ra mắt giai đoạn 2

Sở hữu vị trí độc bản nằm hai bên chân cầu Hàn, kết nối trực diện với trục đại lộ Ngô Quyền, dự án không chỉ mang lại không gian sống xanh mà còn là bảo chứng cho dòng tiền đầu tư nhờ lợi thế pháp lý, sổ đỏ trao tay tại phía Tây Hải Phòng.

Bảo chứng từ thành công rực rỡ của giai đoạn 1 và vị thế độc tôn bên cầu Hàn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự sàng lọc khắt khe, dự án Licogi 18 Riverside vẫn khẳng định được sức hút mãnh liệt khi ghi nhận kết quả bán hàng ấn tượng. Kết quả này được giới chuyên môn đánh giá là hệ quả từ việc tập trung vào các giá trị thực tế của sản phẩm và chiến lược phát triển hạ tầng bài bản của đơn vị đầu tư.

Được quy hoạch trên tổng diện tích 85 ha, khu đô thị Licogi 18 Riverside được giới chuyên gia đánh giá là dự án có vị trí đắc địa bậc nhất khu vực. Điểm nhấn đắt giá chính là dự án nằm ngay hai bên cầu Hàn – cây cầu huyết mạch bắc qua sông Thái Bình kết nối giao thương liên vùng. Đặc biệt, từ trục đường Ngô Quyền (trục đại lộ sầm uất nhất Hải Dương cũ, nay là Tây Hải Phòng), chỉ cần đi thẳng qua cầu là cư dân đã chạm cửa dự án. Sự liền mạch về giao thông này không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển vào trung tâm thành phố mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn.

Đặc biệt, vị trí của Licogi 18 Riverside được giới chuyên gia đánh giá là "điểm đón" lý tưởng cho làn sóng dịch chuyển chuyên gia và lao động chất lượng cao. Nằm tại tọa độ vàng, dự án sở hữu khả năng kết nối nhanh chóng tới các thủ phủ công nghiệp lớn như KCN Nam Sách, KCN Đại An, Khu công nghệ cao và đặc biệt là thuận tiện di chuyển đến trung tâm hành chính, các bệnh viện đa khoa và trường chuyên tại khu vực.

Khoảng cách di chuyển từ dự án tới các khu công nghiệp này chỉ mất từ 10 đến 15 phút, giúp rút ngắn tối đa thời gian đi lại cho các kỹ sư và chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại đây. Đây chính là yếu tố then chốt giúp giai đoạn 1 đạt tỷ lệ thanh khoản cao, bởi khách hàng nhìn thấy được giá trị thực của việc sở hữu một bất động sản vừa có thể ở, vừa có thể cho thuê với lợi suất cao.

Không chỉ là một nơi an cư, Licogi 18 Riverside đã thực sự khẳng định được tầm vóc của một khu đô thị hiện đại, nơi mà giá trị bất động sản luôn có sự tăng trưởng bền vững nhờ sự đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông và không gian cảnh quan. Sự sôi động từ giai đoạn đầu đã báo hiệu một làn sóng dịch chuyển dân cư từ các khu vực cũ sang đây để tận hưởng môi trường sống thoáng đãng, trong lành nhưng vẫn đảm bảo sự sầm uất và tiện lợi của phố thị.

Giai đoạn 2: "Phiên bản nâng cấp" hoàn hảo với quỹ hàng ôm trọn lõi cảnh quan dự án

Nếu giai đoạn 1 là màn "chào sân" ấn tượng, thì quỹ hàng giai đoạn 2 chính là "trái tim" của dự án Licogi 18 Riverside với những ưu thế vượt trội về quy hoạch và cảnh quan

Ở đợt ra mắt này, chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường quỹ đất nền và nhà phố tại những vị trí đẹp nhất toàn dự án, nơi được ví như "trái tim" của siêu đô thị bên sông. Điểm nhấn đắt giá nhất của giai đoạn 2 chính là việc đa phần các dãy nhà và lô đất được quy hoạch ôm trọn công viên hồ điều hòa trung tâm, hay nằm hai bên cầu sông Hàn.

Quỹ hàng giai đoạn 2 gồm đa dạng loại hình sản phẩm: đất nền, biệt thự, liền kề,...

Đây là một đặc quyền sống hiếm hoi, nơi cư dân có thể tận hưởng bầu không khí dịu mát, tầm nhìn panorama khoáng đạt mỗi ngày, điều mà chỉ những dự án bất động sản cao cấp mới có được. Khu hồ điều hòa không chỉ đóng vai trò như một "lá phổi xanh" thanh lọc không khí mà còn là tâm điểm của các hoạt động thư giãn, giải trí, tạo nên một chuẩn mực sống chuẩn nghỉ dưỡng ngay giữa lòng đô thị sầm uất.

Đặc biệt, nhiều phân khu còn hội tụ "tam thế" thịnh vượng tạo nên giá trị độc bản cho quỹ hàng tiềm năng nhất dự án.. Đó là sự giao thoa giữa mặt đại lộ kinh tế - đường vành đai 1 sầm uất thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán, kề cận bốn km mặt sông Thái Bình thơ mộng mang lại vượng khí phong thủy dồi dào, và nằm ngay sát chân cầu Hàn giúp việc kết nối liên vùng trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Sự kết hợp giữa yếu tố "tĩnh" của hồ điều hòa và yếu tố "động" của đại lộ kinh tế đã tạo nên một không gian sống cân bằng. Các căn nhà phố tại giai đoạn 2 không chỉ là nơi để ở mà còn là công cụ khai thác dòng tiền hoàn hảo. Với lợi thế nằm trên trục giao thương chính, chủ sở hữu có thể dễ dàng kinh doanh các dịch vụ từ nhà hàng, cà phê cao cấp đến văn phòng đại diện hoặc showroom trưng bày.

Giai đoạn 2 của dự án hiện đã hoàn thiện cơ bản hệ thống hạ tầng

Cộng hưởng cùng giá trị sinh thái đắt giá là sự đảm bảo về pháp lý khi Licogi 18 Riverside cam kết bàn giao sổ đỏ riêng biệt cho từng sản phẩm, giúp dự án ghi điểm tuyệt đối trong mắt khách hàng về tính minh bạch và chuẩn chỉnh.

Toàn bộ hạ tầng của giai đoạn 2 đã được đầu tư chỉn chu, hệ thống cây xanh, đường nội khu, hệ tiện ích đã sẵn sàng để khách hàng có thể thực hiện nhận nhà ngay để bắt đầu ổn định cuộc sống hoặc khai thác kinh doanh để tạo ra lợi nhuận tức thì. Đây không chỉ là một khoản đầu tư an toàn mà còn là tài sản có tính thanh khoản cực cao.

Hơn thế nữa, sức hút của giai đoạn 2 còn nằm ở tầm nhìn dài hạn của quy hoạch đô thị phía Tây Hải Phòng. Khi thành phố trực thuộc trung ương ngày càng mở rộng và phát triển về phía Tây, những dự án nằm ven sông như Licogi 18 Riverside sẽ trở thành "hạt nhân" thu hút dòng vốn và cư dân chất lượng cao. Việc sở hữu một bất động sản tại đây đồng nghĩa với việc khách hàng đang nắm giữ một tấm vé đảm bảo cho sự gia tăng tài sản trong tương lai gần. Với sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ từ vỉa hè, cảnh quan ven sông đến các tiện ích nội khu, giai đoạn 2 thực sự là một phiên bản nâng cấp hoàn hảo, một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh đô thị sinh thái thương mại dịch vụ kiểu mẫu. Khi quỹ đất "sạch" tại trung tâm thành phố Hải Phòng ngày càng khan hiếm và giá trị bất động sản ven sông luôn đứng đầu danh mục săn đón, sự xuất hiện của giai đoạn 2 với vị trí tuyệt đẹp và pháp lý minh bạch chính là cơ hội vàng cuối cùng để khách hàng sở hữu một sản phẩm mang tính biểu tượng, nơi khởi nguồn cho sự thịnh vượng và đẳng cấp sống bền vững.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 - Hotline: 0986521156