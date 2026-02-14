Phó Thủ tướng ra chỉ đạo “nóng” với ACV về sân bay Long

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 78/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường, thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, người lao động trên công trường xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: VGP/Lê Anh)

Theo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các nhà thầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân xảy ra tồn tại, tình trạng chậm tiến độ (nguyên nhân do cơ cấu tổ chức, nhân sự, chậm thanh toán,…) để kịp thời có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Trường hợp không có giải pháp hiệu quả, Dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ cam kết, ACV phải chủ động báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ nêu trên.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV làm việc ngay với các nhà thầu (cả nhà thầu phụ) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giảm số lượng cán bộ, công nhân trên công trường, đặc biệt tại các gói thầu, hạng mục là đường găng, khối lượng còn lại lớn để từ đó cùng tìm giải pháp khắc phục kịp thời. Trước mắt, yêu cầu các Nhà thầu kiện toàn ngay cán bộ chủ chốt tại các gói thầu để chỉ đạo điều hành công trường và có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành các hạng mục, gói thầu.

ACV chỉ đạo Ban Quản lý dự án tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án; chủ động rà soát số lượng cán bộ kỹ thuật hiện có tại dự án để có giải pháp kịp thời điều chuyển thêm các dự án khác về hỗ trợ chỉ đạo, điều hành dự án. Trên cơ sở đó đàm phán với các nhà thầu để ký phụ lục hợp đồng cập nhật tiến độ thực hiện, hình thức tạm ứng, thanh toán hoặc tạm thanh toán các khối lượng đã thực hiện trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, rủi ro chia sẻ, giá trị thanh toán tối thiểu bảo đảm đủ trả lương, chế độ chính sách cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chi phí vật tư thiết bị đưa về công trường để các nhà thầu có nguồn lực tài chính tiếp tục thực hiện dự án.

Đồng thời, ACV chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, Nhà thầu rà soát toàn bộ đường găng của Dự án để xây dựng tiến độ thi công chi tiết của từng gói thầu, hạng mục để kiểm soát, chỉ đạo điều hành bảo đảm Dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng thời, ACV phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan có phương án duy trì, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các Cảng hàng không, sân bay do ACV quản lý trên toàn quốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục duy trì công tác thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu dự án hoàn thành theo quy định pháp luật; phối hợp với Bộ Tài chính, ACV, UBND tỉnh Đồng Nai tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ kết nối Cảng hàng không Long Thành với trung tâm thành phố và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất bảo đảm hoàn thành đồng bộ với Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Dự án và hệ thống thoát nước của Cảng hàng không quốc tế Long Thành bảo đảm hoàn thành, phục vụ khai thác đồng bộ Dự án. Trong quá trình thực hiện có giải pháp bảo đảm cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho sân bay, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc khai thác thương mại của Dự án.

Các nhà thầu thực hiện dự án tập trung hoàn thiện các thủ tục nội nghiệp theo quy định để thanh toán các khối lượng đã thực hiện; đồng thời có văn bản đề xuất, báo cáo ACV cụ thể tình trạng của các hồ sơ thanh toán khối lượng đã thực hiện, tuyệt đối không để thiếu lương, tiền công và chế độ của người lao động; các Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Các nhà thầu không có lý do xác đáng để chậm tiến độ dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đền bù thiệt hại khi làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành và hiệu quả khai thác của cả Dự án.

Các bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án thành phần khác của Dự án chủ động rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với cả Dự án; hỗ trợ ACV, các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án.