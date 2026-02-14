Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân Tây Ninh đón tin vui: Sắp có thêm tuyến cao tốc gần 10.000 tỷ đồng dài hơn 28 km

14-02-2026 - 09:41 AM | Bất động sản

Tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát được đầu tư quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Người dân Tây Ninh đón tin vui: Sắp có thêm tuyến cao tốc gần 10.000 tỷ đồng dài hơn 28 km- Ảnh 1.

Hướng tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 (ảnh: Báo Tây Ninh).

Theo Báo Tây Ninh, ngày 12/2, HĐND tỉnh đã chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có tổng chiều dài 28 km, đi qua các phường Gia Lộc, Long Hoa, Ninh Thạnh và các xã Phước Thạnh, Thạnh Đức. Điểm đầu tuyến giao với cao tốc TP.HCM – Mộc Bài tại Km40+100 (xã Phước Thạnh), điểm cuối kết nối với Đường tỉnh 799 và Đường tỉnh 781 thuộc phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc được đầu tư 4 làn xe cao tốc, bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 120 km/h. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.826 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.281 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 5.920 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác 474 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1.151 tỷ đồng.

Dự án dự kiến triển khai thi công trong giai đoạn 2026–2029. Thời gian hợp đồng là 26 năm, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2029, với thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 23 năm.

Khi hoàn thành, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát giai đoạn 1 được kỳ vọng mở rộng cửa ngõ phát triển kinh tế – xã hội phía Bắc của tỉnh, gắn với hành lang kinh tế xuyên Á trong chuỗi công nghiệp – đô thị Mộc Bài – TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải. Đồng thời, tuyến đường sẽ hình thành trục kết nối Bắc – Nam của tỉnh với cửa khẩu Mộc Bài, tăng cường năng lực vận tải và thúc đẩy kinh tế biên mậu.

Đây cũng là một trong những công trình động lực được xác định ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026–2030, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và đầu mối giao thương với Campuchia cùng các nước ASEAN.

