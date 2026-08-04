Bỏ trốn sau cú đâm xe làm quan chức Campuchia tử vong, con gái quý tộc bị bắt, đối mặt 2 cáo buộc hình sự

Tờ Khmer Times đưa tin, theo lệnh tạm giam ngày 31/7, Sam Mey Chou đang bị điều tra về tội lái xe gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người và tội bỏ trốn theo Điều 85 của Luật Giao thông đường bộ và Điều 543 của Bộ luật Hình sự Campuchia. Nghi phạm đã bị tạm giam tại Nhà tù Phnom Penh.

Sam Mey Chou ra đầu thú trước cảnh sát tại Phnom Penh, Campuchia vào ngày 30/7. Nguồn Cảnh sát Phnom Penh

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28/7 trên Quốc lộ 1003 ở Phnom Penh.

Theo các báo cáo, một chiếc xe AVATR 11 mang biển số VC8989 đã va chạm với một chiếc xe máy Honda Scoopy, khiến ông Kuoch Limhan, 35 tuổi, một quan chức của Bộ Công trình công cộng và Giao thông Campuchia, thiệt mạng.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai người phụ nữ trẻ bước ra khỏi xe và rời khỏi hiện trường bằng xe tuk tuk, bỏ lại nạn nhân nằm trên đường giữa cơn mưa.

Sau vụ tai nạn, nhà chức trách Campuchia đã truy tìm người lái xe. Mey Chou đã ra đầu thú vào ngày 30/7 trước khi bị đưa ra tòa và bị tạm giam vào ngày hôm sau.

Trung tướng Choun Narin - Phó Tổng Cảnh sát Quốc gia Campuchia kiêm Cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh - đã chia sẻ những bức ảnh cho thấy Mey Chou và gia đình gặp gỡ cảnh sát sau khi cô ta bị bắt giữ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Choun Narin cho biết Oknha (có nghĩa là "Quý tộc") Tong Hok Seng - cha của Mey Chou - đã hợp tác với các nhà điều tra trong việc tìm kiếm con gái và đưa cô ta đến Phòng Giao thông thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Phnom Penh đầu thú.

“Theo yêu cầu của tôi, cha của người lái xe gây ra tai nạn giao thông đã hợp tác với cảnh sát chuyên trách trong việc tìm kiếm con gái ông ta và giao cô ấy cho Phòng Cảnh sát Giao thông thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Phnom Penh”, ông Choun Narin viết.

Sam Mey Chou và gia đình gặp gỡ cảnh sát sau khi cô ta bị bắt giữ. Nguồn: Cảnh sát Phnom Penh

Koeurn Bunny - vợ của nạn nhân - bày tỏ niềm tin của gia đình vào hệ thống tư pháp Campuchia sau khi biết tin nghi phạm bị bắt giữ.

“Chúng tôi tin tưởng vào quá trình thực thi pháp luật. Tôi tin rằng thủ phạm sẽ không thể đi vào bằng cửa trước rồi ra bằng cửa sau vì tòa án đã xác nhận rằng cô ta đã bị bắt giữ”, Bunny nói.

Bà nói thêm rằng gia đình mình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường vì các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Bunny cho biết ông Limhan là trụ cột kinh tế của gia đình.

Luật sư San Sopha cho biết các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người cấu thành tội phạm liên quan đến lái xe bất cẩn hoặc không tuân thủ luật giao thông. Những tội phạm này có thể bị phạt tù từ 1 đến 3 năm và phạt tiền từ 4 triệu đến 15 triệu riel.

Ông cho biết thêm rằng các trường hợp liên quan đến tài xế bỏ trốn để tránh trách nhiệm, hoặc các trường hợp như lái xe không có giấy phép hoặc trong tình trạng say xỉn, sẽ bị phạt tù từ 2 đến 5 năm và phạt tiền từ 10 triệu đến 25 triệu riel.

Tuy nhiên, luật sư Sopha cho biết tòa án có thể xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi bị cáo nhận trách nhiệm và hợp tác.

“Theo Điều 93 và Điều 96 của Bộ luật Hình sự [Campuchia], nếu cách xử sự của người phạm tội và hoàn cảnh phạm tội phù hợp, chẳng hạn như nhận trách nhiệm, bồi thường thỏa đáng và kịp thời cho nạn nhân, bày tỏ sự hối tiếc và thú nhận thành thật, thì những căn cứ này cho phép tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt”, ông nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Mạng xã hội

Tăng cường thực thi luật giao thông để hạn chế tai nạn

Trang Cambodianess đưa tin, vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh chính phủ Campuchia đang chuẩn bị khôi phục việc thực thi luật giao thông nghiêm ngặt hơn sau khi ghi nhận sự gia tăng mạnh các vụ tai nạn giao thông trong nửa đầu năm nay.

Trong một bức thư đề ngày 30/7 gửi Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ nước này Sar Sokha đã đề nghị được phép khôi phục việc thực thi nghiêm ngặt hơn Luật Giao thông đường bộ từ ngày 1/9.

Các hạn chế về luật đã được nới lỏng do căng thẳng biên giới với Thái Lan và tác động kinh tế của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo báo cáo trong bức thư, tai nạn giao thông trên toàn Campuchia đã tăng 20% trong nửa đầu năm 2026, từ 1.066 vụ một năm trước đó lên 1.279 vụ. Số người chết tăng 11% lên 773 người, trong khi số người bị thương tăng 32% lên 1.944 người.

Báo cáo xác định chạy xe quá tốc độ là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, chiếm 46%; tiếp theo là không nhường đường, không giữ làn đường bên phải, vượt xe không an toàn và lái xe trong tình trạng say xỉn.

Ông Sar Sokha đề xuất tăng cường thực thi luật giao thông nghiêm ngặt hơn tại thủ đô Phnom Penh, các tỉnh Preah Sihanouk, Kandal, Kampong Speu và Svay Rieng, tập trung vào các hành vi vi phạm nguy hiểm như chạy quá tốc độ, lái xe khi say rượu, vượt đèn đỏ...