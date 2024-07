Bộ trưởng Bộ Công an: Công tác tuyên truyền về an ninh mạng không bao giờ là đủ!

Ngày 16/7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã chủ trì hội nghị đánh giá những kết quả triển khai công tác an ninh mạng 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hiệp hội.

Nhận định việc thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, theo Thượng tướng Lương Tam Quang, Hiệp hội được thành lập với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ của các cơ quan chức năng.

Thượng tướng Lương Tam Quang đánh giá, hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu thiết thực trong công tác tuyên truyền về an ninh mạng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cần được tiếp tục đẩy mạnh vì không bao giờ là đủ.

“Công tác tuyên truyền an ninh mạng cần hướng đến tất cả mọi người dân, bất kể trình độ hiểu biết, nhận thức. Mục tiêu của công tác này là nâng cao nhận thức và khả năng phòng thủ của người dân trước các hành vi gian lận trên không gian mạng” - Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Mục tiêu của công tác tuyên truyền an ninh mạng là nâng cao nhận thức và trang bị cho người dân kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa trên mạng. Đồng thời, khuyến khích người dân tuân thủ pháp luật an ninh mạng, đặc biệt là về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin, đồng thời có biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng một cách hiệu quả.

Ghi nhận những nỗ lực của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trong thời gian qua đã tổ chức nhiều chuỗi sự kiện và hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tấn công mạng cho người dân, Thượng tướng Lương Tam Quang đánh giá, các hoạt động này đã góp phần tạo nên làn sóng tích cực trong việc ứng cứu các sự cố an ninh mạng.

Tuy nhiên, theo Thượng tướng, để nâng cao hiệu quả hơn nữa, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cần nghiên cứu để có thể tập hợp và phân vai cụ thể trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân khi xảy ra các cuộc tấn công mạng. Việc phân vai rõ ràng này sẽ giúp cho công tác phòng chống và ứng phó được thực hiện hiệu quả hơn, tránh tình trạng lơ là, thiếu trách nhiệm.

“Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm phân vai trách nhiệm rõ ràng trong công tác phòng chống tấn công mạng. Việc này cần được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xử lý để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả”.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tặng quà lưu niệm tới các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hiệp hội trong suốt thời gian qua.

Theo Thượng tướng, bên cạnh đó, cần thành lập cơ quan điều phối chung để thống nhất chỉ đạo và điều phối các hoạt động phòng chống tấn công mạng. Cơ quan này sẽ có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an về các biện pháp phòng chống, ứng phó, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khác để xử lý các vụ việc liên quan.

“Mục tiêu của chúng ta là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta cần nắm bắt mọi thông tin quan trọng, kết nối với các thành viên và tổ chức khác, đồng thời thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp. Nhờ đó, chúng ta có thể tập trung sức mạnh và đạt được mục tiêu chung. Những thành tựu gần đây đã chứng minh hiệu quả của chiến lược này. Chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và nỗ lực để đạt được những thành công lớn hơn nữa” - Thượng tướng Lương Tam Quang chỉ đạo.

Theo Thượng tướng, an ninh mạng đang đứng trước rất nhiều thách thức. Hoạt động tấn công mạng, hoạt động gián điệp mạng, vấn đề lộ lọt thông tin nhà nước, dữ liệu cá nhân và tội phạm mạng là những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt trong không gian mạng.

“Thị trường an ninh mạng tại Việt Nam còn non trẻ và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước mới chỉ tham gia một phần hạn chế vào thị trường này. Do đó, việc đảm bảo an ninh mạng cho đất nước là một nhiệm vụ cấp bách. Cần có sự chung tay góp sức của tất cả các bên để xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho người dân Việt Nam” - Thượng tướng Lương Tam Quang nói.