Bộ trưởng KH&CN: Việt Nam định hướng chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI

Sáng 28/10, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) tại Quảng Ninh.

Diễn ra từ ngày 28 đến 30/10, sự kiện quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 là hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, quản trị AI, kiến tạo chuyển đổi AI”.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của chính phủ trong thúc đẩy ứng dụng AI, kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển năng lực công nghệ và cơ hội hợp tác giữa khu vực công, doanh nghiệp và giới học thuật.

Toàn cảnh hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, quản trị AI, kiến tạo chuyển đổi AI”. (Ảnh: Hoa Vũ)

Chuyển đổi số toàn diện quốc gia bằng AI

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cho biết, Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiến lược, động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hoa Vũ)

Theo Bộ trưởng, Việt Nam định hướng chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, lấy AI làm năng lực cốt lõi, dựa trên ba trụ cột ưu tiên.

Đầu tiên, pháp luật không phải là rào cản, mà là nền tảng cho phát triển. Việt Nam đã ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Dữ liệu, Luật Chuyển đổi số; quản lý theo mức độ rủi ro, có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và Quỹ phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia.

Nhân tài là trái tim của phát triển AI. Việt Nam chú trọng đào tạo chuyên gia trong nước, thu hút nhân tài quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Cuối cùng, Bộ trưởng cho rằng “cây chỉ có thể phát triển tốt trên mảnh đất tốt”. “Mảnh đất” của AI là hạ tầng, dữ liệu và doanh nghiệp khởi nghiệp. Việt Nam đang đầu tư mạnh vào năng lực tính toán, dữ liệu mở, mô hình AI tiếng Việt và đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp.

“Tầm nhìn của Việt Nam là AI vì con người, AI cho mọi người, AI do Việt Nam làm chủ và cùng thế giới kiến tạo. Tự chủ không phải là khép kín, mà là đủ năng lực để hợp tác bình đẳng và cùng chia sẻ giá trị” , Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Ứng dụng công nghệ vào các mô hình kinh tế

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ninh cho biết, địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Hoa Vũ)

Quảng Ninh tập trung phát triển hạ tầng số, khai thác dữ liệu và thúc đẩy ứng dụng AI, công nghệ mới trong quản lý đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu và bảo vệ môi trường. Địa phương cũng định hướng phát triển các mô hình có khả năng tạo đột phá cho kinh tế số, như cửa khẩu thông minh, khu công nghệ số tập trung và khu kinh tế đặc biệt.

Thông qua VIDW 2026, Quảng Ninh mong muốn kết nối với nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế để phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và triển khai các giải pháp có khả năng nhân rộng.

Các đại biểu chụp hình tại sự kiện. (Ảnh: Hoa Vũ)

Địa phương cam kết phối hợp với Bộ KH&CN và các đối tác trong nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ, bảo đảm tuân thủ pháp luật, hướng tới hiệu quả thiết thực và lâu dài.

Song song với các hội nghị, diễn đàn và hội thảo, triển lãm sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu cũng diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10. Triển lãm giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm và ứng dụng công nghệ, đồng thời tạo cơ hội kết nối nhu cầu thực tiễn với giải pháp từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức công nghệ.