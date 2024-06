Bộ trưởng Lương Tam Quang khen ngợi Thượng uý CSGT Hà Giang lao xuống nước lũ cứu người

Liên quan đến sự việc Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang kịp thời cứu người gặp nạn vào chiều 10/6, khuya cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an đã có những ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động của chiến sĩ CSGT.

Theo đó, đại diện Bộ Công an đánh giá hành động của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường tuy là bình dị thường ngày của lực lượng Công an nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi Nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường.

Chiến sĩ CSGT lao xuống lũ cứu người

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị Công an tỉnh Hà Giang có các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với đồng chí Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, đồng thời, tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân, qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng dân.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước, tại đoạn Km 06 đoạn Suối Cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới gồm Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Xín Cái thì phát hiện có 3 người dân đang vượt qua dòng nước chảy xiết bị trôi.



Hai vợ chồng anh Sùng Mí Dính gặp nạn khi qua suối - Ảnh: Công lý

Bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Mèo Vạc đã nhảy xuống dòng nước lũ, cứu kịp thời 2 người bị nước cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn, còn 1 người khác bám được vào tảng đá giữa dòng suối, đồng chí Tường cùng đồng đội đã dùng áo mưa quấn lại để người dân bám vào đưa lên bờ an toàn.

Được biết, 3 người dân gồm hai vợ chồng là Sùng Mí Dính (sinh năm 1981), vợ là Vừ Thị Thò (sinh năm 1980) và con trai là Vừ Mí Pó (sinh năm 2005, cùng trú tại thôn Lủng Chu, xã Thượng Phùng) đang trên đường đi làm thuê trở về nhà thì gặp nạn. Hiện, cả 3 người sức khỏe đã ổn định, được Tổ công tác đưa vào nhà dân tại xã Pả Vi ở tạm.

Thủ tướng yêu cầu Hà Giang di dời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tối 10/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh những ngày qua. Báo cáo có nêu, ước tính tổng thiệt hại chưa đầy đủ là trên 24 tỷ đồng.

Cũng trong tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục nhanh nhất hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, sớm ổn định lại đời sống cho người dân.

Lực lượng công an, Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ người dân di dời tài sản bị ngập, khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: Báo Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc vùng núi, trung du Bắc Bộ huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người bị mất tích, cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị nạn, nhất là những gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa, gia đình neo đơn, hộ nghèo, khó khăn.

Đồng thời cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó cần tiếp tục tổ chức rà soát, di dời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu.

Cùng với đó, cần bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.