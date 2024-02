Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Đa dạng hóa thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu

Về công tác đảm bảo an ninh năng lượng trong năm 2023 và định hướng xây dựng ngành năng lượng Việt Nam theo hướng tự chủ, bền vững trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết năm qua, việc đảm bảo năng lượng trong nước, nhất là năng lượng điện, gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định theo chức năng, thẩm quyền được phân công.

Bộ Công Thương đã kịp thời chỉ đạo các tập đoàn năng lượng (EVN, TKV, PVN) thực hiện nghiêm các kế hoạch về cung cấp điện cũng như cung cấp than cho phát điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Về định hướng năm 2024 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như đôn đốc thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong ngành điện, than, dầu khí; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện sớm đưa vào vận hành các công trình năng lượng điện, dầu khí... đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trong mọi tình huống.