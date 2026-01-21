Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Mỗi người dân có một trợ lý ảo thì sức mạnh Việt Nam sẽ nhân đôi

Sáng nay, tham luận tại Đại hội Đảng XIV, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày một số giải pháp đột phá nhằm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới nhanh, bền vững.

Bộ trưởng nhìn nhận Việt Nam đã đi qua 2 giai đoạn phát triển: nông nghiệp giúp đất nước thoát nghèo; công nghiệp, đầu tư trực tiếp nước ngoài và gia công, lắp ráp đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao. Sang giai đoạn phát triển thứ 3 từ thu nhập trung bình lên thu nhập cao, theo Bộ trưởng, Việt Nam phải dựa vào "bộ 3" gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực tự cường, tự chủ của đất nước.

Nghị quyết số 57-NQ/TW như một nghị quyết khoán 10 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với tinh thần quản lý theo mục tiêu, không quản cách làm; trao quyền tự chủ và trách nhiệm cho người làm; chấp nhận rủi ro, đánh giá dựa trên hiệu quả tổng thể; người làm được hưởng lợi từ thành quả lao động và sáng tạo.

"Khoán 10 để Việt Nam thoát nghèo, Nghị quyết 57 để thoát bẫy thu nhập trung bình. Khoán 10 giải phóng sức lao động, Nghị quyết 57 giải phóng sự sáng tạo", ông nói và kỳ vọng Việt Nam sẽ chuyển từ chỗ thiếu sang đủ, thừa, tiến tới xuất khẩu lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như đã làm được với nông nghiệp.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, không có 2 quốc gia "hóa rồng, hóa hổ" theo cùng một cách. Mỗi quốc gia có văn hóa riêng, có ngữ cảnh riêng, có trình độ phát triển và chế độ khác nhau. Tìm ra cách tiếp cận phù hợp để đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là quan trọng hàng đầu.

Cách tiếp cận của Việt Nam là đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Xây dựng thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh. Tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Phát triển trong một hệ sinh thái đầy đủ và cân bằng, bao gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực, nhà nước, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra. Đặt khoa học công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó là hướng vào giải quyết các bài toán lớn của đất nước như tăng trưởng 2 con số, năng suất, chất lượng, quản trị quốc gia. Tự chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược như một cấu phần quan trọng của chủ quyền quốc gia. Đi từ ứng dụng, sản phẩm, thị trường tới làm chủ công nghệ.

Cho phép và khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, đưa đổi mới sáng tạo trở thành lối sống, phong cách sống của mọi người dân, mọi tổ chức. Xây dựng văn hóa khuyến khích khám phá, khoan dung với thất bại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một đồng ngân sách Nhà nước cho cho KHCN phải kích hoạt được 3-4 đồng của doanh nghiệp

Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, việc đầu tiên cần làm là đo lường sự đóng góp của bộ 3 này tới tăng trưởng GDP.. Lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ nhấn mạnh, Bộ đang xây dựng phương pháp đo cho cả cấp quốc gia và địa phương, với quan điểm "cái gì đo được thì mới quản lý được", và kỳ vọng Việt Nam là một trong những nước đầu tiên đặt mục tiêu đo lường tác động của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tới tăng trưởng GDP.

"Mỗi người dân có một trợ lý ảo thì sức mạnh Việt Nam sẽ nhân đôi", ông nói, nhấn mạnh rằng chuyển đổi số cần làm ngay 100%, không làm dần dần, nhằm tạo ra "phiên bản số" của thế giới thực và đưa các nền tảng dùng chung vào vận hành trên quy mô toàn quốc.

Về triển khai đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang tham mưu Chính phủ chỉ đạo mỗi bộ, ngành, địa phương có một trung tâm đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy khởi nghiệp toàn dân dựa trên công nghệ và sáng tạo.

Bộ trưởng nhấn mạnh chi cho khoa học công nghệ cần theo nguyên tắc một đồng ngân sách Nhà nước phải kích hoạt được 3-4 đồng của doanh nghiệp.

"Khi đó, 2% chi ngân sách Nhà nước sẽ thành 2% GDP của toàn xã hội chi cho khoa học công nghệ", ông nói và cho biết Bộ đang hoàn thiện cơ chế đồng tài trợ giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ trưởng cho hay, để bảo đảm nuôi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, bao gồm nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học xã hội, chúng ta sẽ chi cho đầu vào tri thức và chấp nhận rủi ro ở đầu ra, nhưng trước mắt ngân sách này khoảng 15-20% tổng ngân sách khoa học công nghệ.

Kết thúc tham luận, Bộ trưởng nhấn mạnh, thay đổi tư duy, nhận thức, cách tiếp cận, cách làm luôn là yếu tố đầu tiên quyết định thành công của những chủ trương lớn, mục tiêu cao.

"Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với tầm nhìn chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và khát vọng hùng cường cháy bỏng của 100 triệu dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá, thoát bẫy thu nhập trung bình và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao", Bộ trưởng khẳng định.



