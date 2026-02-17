Bộ Xây dựng nói về kiểm soát đầu cơ, thanh lọc thị trường bất động sản 2026

Thị trường bất động sản vận hành lành mạnh

Sau thời gian dài đối mặt với nhiều khó khăn, năm 2025 được xem là mốc đánh dấu sự phục hồi của thị trường bất động sản. Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, cùng với đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế, lĩnh vực bất động sản đã vượt qua giai đoạn trầm lắng, từng bước tháo gỡ những vướng mắc tồn tại trước đó và tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới bắt đầu từ năm 2026.

Trong thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm xử lý các điểm nghẽn về pháp lý, đầu tư, quy hoạch và tín dụng. Tuy nhiên, bất động sản là lĩnh vực có độ trễ lớn nên hiệu quả không thể xuất hiện ngay. Phải đến giai đoạn 2026, khi các quy định thực sự đi vào thực tế, tác động mới thể hiện rõ trên thị trường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (ảnh: Dương Triều).

Thứ trưởng Sinh nhấn mạnh, nguồn cung dự án dự kiến được cải thiện đáng kể khi nhiều dự án từng đình trệ được tái khởi động. Việc khơi thông nguồn cung góp phần điều tiết mặt bằng giá, giúp thị trường giảm áp lực tăng nóng như trước đây. Theo đó, người mua nhà để ở sẽ có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp khả năng tài chính.

Dù vậy, tại một số đô thị lớn, nơi quỹ đất hạn chế và hạ tầng phát triển nhanh, phân khúc cao cấp vẫn có thể ghi nhận mức tăng giao dịch nhất định. Nhưng nhìn tổng thể, xu hướng chung không còn là tăng giá diện rộng mà chuyển sang ổn định theo giá trị thực.

"Năm 2026 thị trường sẽ vận hành theo quỹ đạo lành mạnh hơn. Giá cả ít biến động mạnh, giao dịch phản ánh nhu cầu thực thay vì tâm lý đầu cơ. Thị trường không còn phụ thuộc vào những cơn “sốt đất” ngắn hạn mà dựa vào sự phát triển của kinh tế, dân số và đô thị hóa", Thứ trưởng Sinh cho hay.

Nhà ở vừa túi tiền dẫn dắt, đầu cơ bị kiểm soát

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là cơ cấu nhu cầu. Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, phân khúc chủ đạo của thị trường năm 2026 sẽ là nhà ở vừa túi tiền và căn hộ có giá phù hợp tại các đô thị lớn. Đây là nhóm sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có thanh khoản ổn định và ít rủi ro.

Đất nền vẫn tồn tại nhu cầu nhưng chỉ tập trung ở khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định. Các khu vực chỉ dựa vào thông tin quy hoạch hoặc kỳ vọng tăng giá sẽ khó thu hút nhà đầu tư như trước. Điều này đồng nghĩa thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, loại bỏ hiện tượng đầu cơ ngắn hạn.

Thị trường bất động sản năm 2026 giá cả ít biến động mạnh.

Hoạt động môi giới bất động sản cũng được chuẩn hóa và chuyên nghiệp hơn nhờ quản lý chặt chẽ. Các hành vi thổi giá, tạo sóng ảo sẽ bị tăng cường giám sát. Đồng thời, thông tin quy hoạch và dữ liệu thị trường ngày càng minh bạch, giúp người dân dễ tiếp cận và hạn chế rủi ro.

Quá trình thanh lọc doanh nghiệp tiếp tục diễn ra. Những chủ đầu tư có quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng sẽ phục hồi nhanh, trong khi doanh nghiệp yếu kém dần bị đào thải. Thị trường vì vậy giảm biến động nhưng chất lượng tăng lên.

Đặc biệt, nhà ở xã hội được xác định là yếu tố quan trọng giúp ổn định thị trường. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc địa phương và doanh nghiệp triển khai các dự án nhằm bảo đảm nguồn cung. Cùng với đó, chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội và người trẻ được thúc đẩy giải ngân để tăng khả năng tiếp cận nhà ở.

Các địa phương cũng phải bố trí đủ quỹ đất, nhất là phần diện tích trong các dự án thương mại dành cho nhà ở xã hội; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, khi các giải pháp này được triển khai đồng bộ, thị trường bất động sản từ năm 2026 sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, phục vụ nhu cầu ở thực và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đây không phải giai đoạn tăng nóng, mà là giai đoạn tạo nền tảng dài hạn cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế.