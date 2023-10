Bộ Xây dựng: Tồn kho đất nền lớn nhất nhưng giá vẫn chưa giảm nhiều

Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng, theo số liệu báo cáo của 52/63 địa phương, lượng tồn kho bất động sản trong quý III năm 2023 vào khoảng 16.940 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 3.196 căn; nhà ở riêng lẻ 6.554 căn; đất nền 7.190 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có khoảng 29.723 giao dịch thành công. Lượng giao dịch đất nền ở ngưỡng 91.277 giao dịch.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lượng giao dịch trong phân khúc đất nền trong Quý III tăng hơn so với Quý II/2023 (trong quý III/2023 có 91.277 giao dịch đất nền, bằng 135,72% so với quý II/2023); đối với giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý III/2023 có 29.723 giao dịch căn hộ chung cư, bằng 99,99% so với quý II/2023.

Trong Quý III/2023, nhu cầu tìm kiếm, sự quan tâm của các nhà đầu tư tới các sản phẩm đối với nhà ở riêng lẻ, đất nền trong dự án bất động sản đã tăng so với Quý II/2023. Tuy nhiên tình hình giao dịch nhìn chung chưa có nhiều cải thiện.

Giá giao dịch phân khúc bất động sản biệt thự liền kề, nhà ở riêng lẻ và đất nền dự án ở nhiều địa phương trong Quý III/2023 đã có sự chững lại về mức độ giảm giá so với quý trước. Tại các Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, giá giao dịch tại khu vực trung tâm cơ bản ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ trong khi các quận/huyện ven đô và khu vực ngoại thành có mức độ giảm nhiều hơn.

Dữ liệu của Bộ Xây dựng cũng ghi nhận, tại TP. Hà Nội, các khu vực Vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức (gần Cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương) giá khoảng gần 100 triệu/m2; khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park huyện Đan Phượng giá khoảng 140 triệu đồng/m2; Khu vực đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh, giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 với những lô đẹp mặt đường lớn.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá đất nền tại Thủ Thiêm Villa (Quận 2) có giá khoảng 126,2 triệu đồng/m2, The EverRich III (Quận 7) có giá khoảng 115,5 triệu đồng/m2, Đông Tăng Long (Quận 7) có giá khoảng 66,2 triệu đồng/m2, Hoàng Anh Minh Tuấn (Quận 9) có giá khoảng 91,5 triệu đồng/m2, Kim Sơn (Quận 7) giá khoảng 136,5 triệu đồng/m2, Khu dân cư Kiến Á (Quận 9) giá khoảng 72 triệu đồng/m2.