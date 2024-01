Bóc gỡ đường dây ma túy 'lớn nhất trong lịch sử' từ vụ 4 nữ TVHK: Dự kiến 500 bị can, giao dịch 22.000 tỷ

Thời gian qua, tình hình ma túy rất phức tạp trên toàn cầu, nhất là sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Sự phức tạp diễn ra trên tất cả các tuyến; cả trong hoạt động buôn bán, vận chuyển lẫn tổ chức sử dụng; cả phương thức truyền thống cũng như trên không gian mạng, lĩnh vực chuyển phát nhanh, nhiều vụ việc chưa có tiền lệ với khối lượng tang vật thu giữ lớn chưa từng có.



Báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống ma túy qua đường hàng không (giai đoạn 2021 - 2023) tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống ma túy qua đường hàng không chiều 19/1, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội Dương Phú Đông cho biết, trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, Cục Hải quan TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 138 vụ. Tổng số ma túy triển khai chuyên án được thu giữ, xử lý là 1.704,687993 kg ma túy các loại.

Hình ảnh từ hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tại Hội nghị, ngoài đại diện Công an TP Hà Nội, Công an TP. HCM và một số đơn vị Công an, Hải quan các tỉnh thành đã chia sẻ thông tin về công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Mai Hoàng, phó Giám đốc Công an TP.HCM đã có báo cáo về đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử từ vụ phát hiện 4 TVHK "xách tay ma tuý".

Nhiều áp lực khi trả tự do cho 4 nữ TVHK

Đưa tin từ Hội nghị, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Phó giám đốc Công an TP.HCM đã nhớ lại thời điểm phát hiện ra sự việc vào ngày 16/3/2023 khi hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của bốn nữ tiếp viên và phát hiện nhiều ống kem đánh răng chứa ma túy bên trong.

Kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy có hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg cocain, ketamine được giấu trong các ống kem đó. Mặc dù bốn tiếp viên này thừa nhận đã vận chuyển những tuýp kem này với phí 10 triệu đồng mỗi người nhưng họ phủ nhận việc biết chúng chứa ma túy bên trong.

Các nữ TVHK đã được lực lượng chức năng trả tự do vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Thiếu tướng Mai Hoàng chia sẻ rằng Công an TP.HCM đã chịu nhiều áp lực trong quá trình điều tra và liên tục đặt nghi vấn liệu họ có thực sự không biết về sự có mặt của ma túy bên trong các tuýp kem đánh răng hay không.

Dựa trên phân tích hoạt động hàng ngày của những tiếp viên này, cảnh sát xác định rằng họ thường xuyên sử dụng lợi thế của TVHK để vận chuyển hàng hóa thuê về Việt Nam. Trong chuyến hàng đó, người được trả công nhiều nhất là 2,6 triệu đồng

"Đặt tính nhân văn lên hàng đầu và với phương châm không làm oan người vô tội, chúng tôi quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên, dù nhiều áp lực", VnExpress dẫn lời Phó giám đốc Công an TP.HCM nói.

Đường dây ma tuý lớn nhất lịch sử, dự kiến có tới 500 bị can

Nhận thấy tính chất nguy hiểm của vụ việc trên, lực lượng Công an TP.HCM đã nhanh chóng thiết lập điều tra chuyên án ma tuý mới. Ngay trong ngày đầu tiên, họ đã tìm ra 36 đối tượng liên quan đến đường dây ma tuý thuê 4 nữ TVHK vận chuyển. Đặc biệt, những kẻ cầm đầu ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Tiền Phong dẫn lời Thiếu tướng Mai Hoàng cho biết, những người này đã sử dụng phụ nữ như một mánh khóe để chuyển ma túy. Nhóm được cho là đã thành công trong việc vận chuyển đến sáu lô hàng từ nước ngoài đến sân bay Nội Bài, rồi đưa chúng về TP.HCM và phân phối tại các tỉnh. Lô hàng thứ bảy, cũng là lần đầu tiên ma tuý được đưa qua sân bay Tân Sơn Nhất đã bị phát hiện.

Ma tuý được nguỵ trang trong kem đánh răng. Ảnh: Hải quan TP.HCM

"Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta nên thử hình dung nếu không triệt phá được thì hệ lụy sẽ thế nào. Chúng tôi dự kiến có 500 bị can trong chuyên án này", nguồn trên đăng tải lời Thiếu tướng Mai Hoàng nói tại Hội nghị, đồng thời cho biết mục tiêu cuối cùng sẽ khởi tố những kẻ trong đường dây ở bên Pháp và thu giữ tối đa số tiền vận chuyển ma túy.

Đến nay, sau một quá trình điều tra kéo dài 10 tháng, lực lượng Công an TP.HCM đã thành công trong việc triệt phá 150 đường dây ma túy móc nối, liên quan đến nhóm đối tượng này. Tính đến nay, có tổng cộng 381 đối tượng đã bị khởi tố.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ được lượng tang vật "khủng", với 130 kg ma túy tang vật. Ngoài ra, qua quá trình điều tra, Công an TP.HCM còn làm rõ được 3.000 tài khoản ngân hàng có liên quan, qua đó phát hiện ra số tiền giao dịch khổng lồ lên tới 22.000 tỷ đồng giữa các nhóm đối tượng.

Với chuyên án này, Công an TP.HCM đã sử dụng cách làm mới, huy động toàn bộ Đội phòng chống cướp giật của Phòng cảnh sát hình sự tham gia truy xét, và thiết lập sơ đồ số, sử dụng công nghệ mới lần ra được dấu vết tội phạm.