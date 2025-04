"Bóc" outfit tiểu thư Doãn Hải My ở quê Văn Hậu:Tưởng giản dị mà kính Gucci, mũ hàng hiệu, tiết lộ có lúc "sợ chồng"

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận về nhiều thiện cảm từ cư dân mạng khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng Văn Hậu đi bộ trên đường làng. Cách trang điểm giản dị, nói năng nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp phúc hậu và nụ cười rạng rỡ của nàng dâu quê Thái Bình khiến fan yêu mến. Cô nàng được khen giản dị, không kiểu cách dù là tiểu thư Hà thành nhà mặt phố, nhưng khi về quê chồng liền hoà nhập rất tốt, trở thành dâu quê hiền ngoan.

Tuy nhiên, nếu để ý kĩ đến outfit bà xã Đoàn Văn Hậu mặc khi ở quê, chất tiểu thư vẫn thể hiện khá rõ. Điều đó có thể thấy qua outfit mà nàng WAG diện ở nhà chồng. Doãn Hải My đeo chiếc kính hiệu Gucci, diện áo của brand nổi tiếng. Khi đi chợ sáng sớm cùng chị chồng, Doãn Hải My đội một chiếc mũ tránh mưa. Fan nhanh chóng nhận ra chiếc mũ này có thể đến từ một thương hiệu đình đám và có giá tới khoảng chục triệu.

Doãn Hải My nhận nhiều lời khen với tạo hình khi về thăm quê chồng

Nàng WAG đi chợ sớm cùng chị dâu

Ngoài ra, những tương tác đáng yêu của Văn Hậu và Hải My ở quê nhà nhận về nhiều lượt bàn luận của dân mạng. Một người thân quen của cặp đôi bình luận dưới video của Doãn Hải My: "Anh có thấy em sợ Hậu tí nào đâu". Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định: "Lúc sợ em không đăng anh ạ". Còn Văn Hậu khẳng định Doãn Hải My là "nóc nhà" nên việc gì phải sợ mình.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Doãn Hải My không còn là cái tên xa lạ với công chúng. Cô nàng nổi tiếng khi từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sở hữu nhan sắc nổi bật, đặc biệt là khi Hải My hẹn hò và kết hôn cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Mọi động thái của nàng WAG trong cuộc sống đời thường luôn thu hút sự chú ý. Trong những lần về quê chồng ở Hưng Hà, Thái Bình, Doãn Hải My đều biết cách để lại ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tự nhiên, cách cư xử nền nã, hoà nhập với lối sống thôn quê, sẵn sàng vào bếp rửa bát, cùng chị dâu và mẹ chồng chăm sóc gia đình.

Hồi mới cưới chồng, về quê Văn Hậu ăn cưới, Doãn Hải My xuất hiện như một nàng dâu mới rạng rỡ trong bộ áo dài thướt tha. Những bức ảnh chụp cô đứng bên Đoàn Văn Hậu trước sân nhà chồng cho thấy Doãn Hải My dịu dàng, đằm thắm. Gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười nhẹ nhàng là điểm nhấn khiến cô nổi bật trong khung cảnh làng quê mộc mạc. Khi về quê vào dịp Tết hoặc thăm gia đình, hình ảnh của cô đăng tải thường gắn liền với không gian sân gạch, cây cối xanh mát, tạo nên sự hoà hợp thú vị giữa vẻ đẹp hiện đại của tiểu thư Hà thành và nét giản dị của vùng quê Thái Bình.

Doãn Hải My nền nã, dịu dàng khi ở quê chồng