BofA: Đây là 10 cổ phiếu ngân hàng Mỹ không thể bỏ lỡ trước khi FED cắt giảm lãi suất

Các nhà phân tích của Bank of America (BofA) đang ngày càng đánh cao về các đối thủ trong lĩnh vực tài chính. Và họ làm vậy là có lý do.

Ngành tài chính bước vào năm 2024 sau khi giảm 3,7% trong 2 năm trước đó. Các chiến lược gia của BofA nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực vẫn còn nhiều cơ hội, vì có nhiều lựa chọn chất lượng. Thêm vào đó, một số yếu tố thuận lợi như lãi suất giảm và tăng trưởng kinh tế khởi sắc sẽ thúc đẩy sự hồi phục.

Kịch bản đó đang diễn ra cho đến hiện tại. Cổ phiếu tài chính tăng khoảng 11,5% trong vòng chưa đầy bốn tháng, thậm chí còn tốt hơn mức tăng đáng kinh ngạc từ đầu năm đến nay của S&P 500 là 10%. Nhóm nhà phân tích của BofA dẫn đầu bởi Ebrahim Poonawala lưu ý rằng các chất xúc tác nói trên vẫn đang được áp dụng.

Trước đó, thị trường đồng tình rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất từ 6-7 đợt, trong khi FED dự kiến số lần chỉ bằng một nửa. Trong những tuần gầy đây, dữ liệu kinh tế và lạm phát cao hơn dự đoán bắt đầu khiến quan điểm này lung lay.

Đến cuộc họp chính sách cuối tháng 3, ngân hàng trung ương Mỹ đã phát tín hiệu sẽ có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đây là một pha giải vây cho thị trường, bao gồm cổ phiếu ngân hàng. Mặc dù lãi suất thấp thường hạn chế lợi nhuận của người cho vay, nhưng lãi suất tăng cao cũng không hoàn toàn lý tưởng.

Nhà phân tích Poonawala viết rằng niềm tin vào nới lỏng chính sách càng cao, thị trường càng hạn chế được những rủi ro. Đồng thời, cơ hội hạ cánh mềm như kịch bản năm 1995 đối với cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng lên.

Theo BofA, các nhà đầu tư vẫn nên kỳ vọng rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên diễn ra vào tháng 6. Cho đến lúc đó, BofA tin cổ phiếu ngân hàng sẽ hoạt động tốt trong mùa báo cáo tài chính quý 1.

6 cổ phiếu ngân hàng khu vực đáng cân nhắc

BofA tin rằng lĩnh vực tài chính phục hồi được phần lớn là nhờ các ngân hàng khu vực.

Mặc dù hoạt động kém hiệu quả từ đầu năm cho đến nay, các nhà phân tích vẫn xếp hạng 6 cổ phiếu ngân hàng khu vực này là nên mua. Chúng bao gồm: First Bancorp (FBP), FNB Corp (FNB), Synovus (SNV), Truist (TFC), US Bancorp ( USB) và Western Alliance (WAL). Ba trong số đó — Truist, US Bancorp và Western Alliance — là những lựa chọn hàng đầu.

4 ngân hàng lớn

Bên cạnh các ngân hàng khu vực, BofA còn lạc quan về bộ tứ công ty tài chính lớn: Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC) và JPMorgan (JPM).

Năm 2024, hai gã khổng lồ trước đây của Phố Wall là Goldman Sachs và Morgan Stanley đã tụt lại so với thị trường nói chung và trong lĩnh vực tài chính nói riêng. BofA cho rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ thúc đẩy hoạt động giao dịch.

Poonawala viết: “Chúng tôi nhận thấy động lực của thị trường vốn sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2025. Điều này sẽ thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cả hai cổ phiếu”.

Trong khi đó, cổ phiếu Wells Fargo đã “bùng cháy” sau khi giao dịch trì trệ trong thập kỷ qua. Một số người hoài nghi về khả năng duy trì đà tăng của cổ phiếu, đặc biệt vì nó không còn rẻ như vài tháng trước. Nhưng BofA vẫn tin vào khả năng hoạt động của Wells Fargo dưới thời CEO Charlie Scharf, do có nhiều chất xúc tác tích cực.

Viết về JPMorgan, nhà phân tích Poonawala kỳ vọng tính linh hoạt về vốn sẽ là một lợi thế lớn khi ban lãnh đạo muốn giành thị phần trên các hoạt động kinh doanh chính.

Theo BI