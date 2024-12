Mỹ công bố thước đo lạm phát cuối cùng trước thềm cuộc họp Fed: Tăng mạnh nhất trong gần 2 năm, vượt dự báo

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố thứ Năm (12/12) cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 tăng 0,4%, vượt mức dự báo của các nhà kinh tế do Down Jones khảo sát là 0,2%.

So với cùng kỳ năm trước, PPI tăng 3% – mức cao nhất kể từ tháng 2/2023.

PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% vào tháng 11, đúng với dự báo. So với tháng 11/2023, PPI lõi tăng 3,4%, cao hơn mức tăng 2,9% của tháng 9 và là mức cao nhất kể từ tháng 6.

So với tháng 10, giá hàng hóa tăng 0,7% – mức cao nhất kể từ tháng 2 năm nay. Phần lớn mức tăng được thúc đẩy bởi giá thực phẩm tăng 3,1%, báo cáo cho biết.

PPI đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất. Nó là chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng, chiếm phần lớn trong lạm phát tổng thể.

Quỹ đạo PPI tháng 11 phản ánh dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất được công bố vào thứ Tư (11/12). CPI hàng năm tăng lên 2,7% trong vào tháng 11, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong 7 tháng.