Mỹ sắp công bố dữ liệu lạm phát cuối cùng cho cuộc họp chính sách tuần sau: Fed có thể ‘quay xe’ dừng cắt giảm lãi suất nếu con số này tăng bất ngờ

Dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 11 cho thấy lạm phát vẫn tương đối ổn định. Tỷ lệ lạm phát đã giảm đáng kể sau khi đạt đỉnh vào mùa hè năm 2022 nhưng đã chậm lại trong những tháng gần đây khi tiến gần đến mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhìn chung, các nhà kinh tế dự đoán CPI tháng 11 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động) được dự đoán sẽ tăng 0,28% vào tháng 11 và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà kinh tế cấp cao Josh Hirt tại Vanguard cho biết tỷ lệ lạm phát vẫn trong phạm vi 2,5% - 3,0%. Lạm phát giảm chậm một phần là do áp lực dai dẳng trong các lĩnh vực dịch vụ và nhà ở. Ông Hirt dự kiến CPI lõi tăng 0,25% trong tháng 11.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs dự đoán rằng xe ô tô đã qua sử dụng, vé máy bay, quần áo và bảo hiểm ô tô tăng giá sẽ gây áp lực lên lạm phát tháng 11. Họ cho biết giá thực phẩm và năng lượng cũng tăng. Dự báo CPI lõi của Goldman Sachs là 0,28%.

CPI toàn phần (tím) và CPI lõi (xanh) của Mỹ qua các năm.

Các nhà kinh tế tại Wells Fargo cho biết rằng mặc dù có một số tiến triển trong vài tháng qua, lộ trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của Fed đang có vẻ "ngày càng khó khăn" khi bước sang năm 2025. Họ chỉ ra những rào cản mới xuất hiện là thuế quan nhập khẩu và tiềm năng cắt giảm thuế nội địa.

Dữ liệu CPI tháng 11 được công bố ngày 11/12 sẽ là dữ liệu kinh tế quan trọng cuối cùng mà Fed nhận được trước cuộc họp chính sách vào ngày 18/12 sắp tới. Đây cũng là cuộc họp cuối của các quan chức Fed trong năm 2024.

Các nhà phân tích cho biết lạm phát tăng bất ngờ có thể khiến ngân hàng trung ương tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất trong tháng này. Nhưng các nhà đầu tư cho rằng dữ liệu lạm phát không tăng cao đến mức đó.

Theo Công cụ FedWatch của CME, tính đến đầu tuần này, thị trường dự đoán khoảng 90% khả năng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%. Mức cắt giảm này sẽ hạ lãi suất quỹ liên bang xuống phạm vi 4,25% - 4,50%.

Các nhà kinh tế của Bank of America cho rằng dữ liệu CPI tháng 11 sẽ có tác động đến cổ phiếu lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của các nhà đầu tư.

“Chúng tôi tin rằng hai thông tin lớn còn lại trong năm (CPI và FOMC) có thể định hướng thị trường trong ngắn hạn. Lạm phát giảm có thể mở đường cho một đợt tăng giá cổ phiếu cuối năm. Ngược lại, lạm phát tăng có thể gây ra biến động”, các chiến lược gia cho biết.

