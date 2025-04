Doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam chốt ngày trả cổ tức 62,5% bằng tiền mặt, "đại gia" Thái Lan vớ bẫm

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã: BMP) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức tiền mặt năm 2024 lần 2, tỷ lệ 62,5% (1 cổ phiếu được nhận 6.250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 20/5/2025 và thời gian chi trả dự kiến vào 5/6 tới đây. Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng 512 tỷ đồng thanh toán cổ tức đợt này.

Trước đó vào cuối năm 2024, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 57,4%/VĐL. Tính cả 2 đợt, doanh nghiệp đầu ngành nhựa đã thực hiện trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 119,9%, đúng như kế hoạch được Đại hội cổ đông 2025 thông qua.

Phần lớn số tiền cổ tức này chảy về túi công ty mẹ là Tập đoàn SCG (Thái Lan). Từ năm 2012 đến nay, chưa năm nào doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam quên chia cổ tức bằng tiền. Năm 2023, doanh nghiệp chia cổ tức kỷ lục với tỷ lệ 126% bằng tiền, trong đó cổ đông Thái Lan bỏ túi gần 570 tỷ đồng. Năm 2024, "đại gia" Thái Lan tiếp tục bỏ túi 540 tỷ đồng.

Tập đoàn SCG bắt đầu trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam từ đầu tháng 3/2012 và không ngừng mua gom. Sau khi “ôm” trọn lô cổ phiếu BMP từ SCIC trong đợt đấu giá cổ phần hồi tháng 3/2018, “đại gia” đến từ Thái Lan đã chính thức thâu tóm thành công Nhựa Bình Minh.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu đạt 1.383 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ. Cùng với đó, giá vốn tăng 37% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí khác, Nhưa Bình Minh báo LNST đạt 287 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 5.362 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.055 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 6% so với thực hiện trong năm trước. Như vậy công ty đã hoàn thành 27% mục tiêu.

Trên thị trường, cổ phiếu BMP đang giao dịch trên đỉnh lịch sử, chốt phiên 25/7 tại 142.700 đồng/cp.