Báo cáo việc làm Mỹ tháng 11 tăng vượt dự báo, cao gấp 6 lần tháng trước, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đồng thời tăng: Fed càng thêm thận trọng trước quyết định lãi suất

Số việc làm phi nông nghiệp tăng 227.000 trong tháng 11, gấp 6 lần so với mức tăng 36.000 việc làm đã được điều chỉnh trong tháng 10. Số việc làm thực tế tháng 11 cũng tăng so với dự đoán của Dow Jones là 214.000 việc làm mới.

Việc làm tăng chủ yếu thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (54.000), giải trí và khách sạn (53.000), việc làm công (33.000). Đây là những lĩnh vực đã dẫn đầu trong tăng trưởng việc làm những năm qua. Trong khi đó, lĩnh vực bán lẻ ghi nhận sự sụt giảm 28.000 việc làm trước thềm mùa lễ hội.

Số việc làm tại Mỹ hàng tháng.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ lên 4,2%. Tỷ lệ thất nghiệp tăng khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm nhẹ và lực lượng lao động cũng giảm. Một thước đo rộng hơn bao gồm những người lao động thoái chí và những người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế tăng nhẹ lên 7,8%.

Mức lương của người lao động tiếp tục tăng, với thu nhập bình quân mỗi giờ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai số liệu này đều tăng 0,1% so với dự đoán.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ.

Thị trường chứng khoán tương lai tăng sau khi dữ liệu việc làm được công bố. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Báo cáo việc làm tháng 11 đặt ra những câu hỏi tình trạng của thị trường lao động và tác động của dữ liệu này đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau khi báo cáo việc làm được công bố, các nhà giao dịch dự đoán rằng 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sau cuộc họp tháng này. Các nhà hoạch định chính sách sẽ đưa ra quyết định vào ngày 18/12.

Đầu tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết tình hình kinh tế mạnh mẽ khiến ông và các cộng sự phải kiên nhẫn khi đưa ra quyết định về lãi suất. Các quan chức khác cho biết một đợt cắt giảm tiếp theo là có khả năng xảy ra nhưng còn tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Theo CNBC