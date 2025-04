Cập nhật BCTC ngày 28/4: Sacombank báo lãi trước thuế tăng 38%, thêm 3 doanh nghiệp BĐS báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2025 ngày 28/4:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) lãi trước thuế hơn 3.674 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước nhờ giảm mạnh dự phòng rủi ro.

Doanh thu gần như đi ngang so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán tăng 4% khiến lợi nhuận gộp giảm 17%, May Mặc Bình Dương (BDG) báo lợi nhuận trước thuế quý 1 giảm 44% so với cùng kỳ đạt 16 tỷ đồng.



CII B&R (LGC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 222 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Bidiphar (DBD) báo lãi trước thuế đạt 96 tỷ đồng, tăng 21%.

3 công ty bất động sản báo lỗ là Becamex BCE(BCE), Vinaconex ITC (VCR) và Vinahud (VHD)

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2025 sắp xếp theo ngành: