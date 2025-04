Theo BCTC quý 1/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã: MWG) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Thế Giới Di Động, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lập được vào quý 4/2021.

Chia sẻ về đóng góp của chuỗi Bách Hóa Xanh trong cơ cấu lợi nhuận toàn doanh nghiệp, ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc MWG cho biết quý 1 hàng năm là giai đoạn nghỉ Tết, đó đó thời gian hoạt động của chuỗi Bách Hóa Xanh ngắn hơn những quý khác, chỉ khoảng 20 ngày trong tháng 2.

Theo ông Linh, Bách Hóa Xanh có ghi nhận lợi nhuận trong quý 1 năm nay nhưng không nhiều, phần lớn tới từ các chuỗi khác. Song, mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 500 tỷ đồng trong năm 2025 đặt ra đối với Bách Hóa Xanh vẫn đang được quyết tâm thực hiện.

Theo ông Phạm Văn Trọng, Tổng Giám đốc Bách Hóa Xanh, một trong những yếu tố trong giấc mơ 10 tỷ USD vào năm 2030 của Bách Hóa Xanh chính là việc đem lại sự an toàn cho người tiêu dùng. Đây là khao khát của chuỗi và đã thực hiện một cách quyết liệt từ giữa năm 2024, đồng hành cùng với cơ quan nhà nước kết hợp với tăng cường giám sát nội bộ.

Bách Hóa Xanh cũng đã thực hiện dịch chuyển đơn vị cung cấp các sản phẩm sang những doanh nghiệp uy tín, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt như Tôm Minh Phú, thịt CP...

“Những doanh nghiệp sản xuất mô hình công nghiệp có mức độ an toàn tương đối cao, kiểm soát đàng hoàng minh bạch, do đó Bách Hóa Xanh lựa chọn những nhà cung cấp này. Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng sẽ được sản xuất theo quy trình như vậy. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực “chọn bạn mà chơi”. Bách Hóa Xanh không dám cam kết kiểm soát được 100% chất lượng, những có 1 điều chắc chắn là hàng hóa Bách Hóa Xanh được thông qua một quy trình nghiêm ngặt trước khi bán ra cho người tiêu dùng.

Nếu có rủi ro xảy ra thì tần suất sẽ rất thấp và là những điều chúng tôi không mong muốn. Người không có tâm thì chúng ta sẽ không thể canh chừng. 100 nhà cung cấp rau hoàn toàn, phát sinh 1-2 người kinh doanh không có tâm là điều không tránh được. Do đó, chúng tôi không lựa chọn bằng sản phẩm, chúng tôi chọn nhà cung ứng tử tế. Sau này, chúng tôi có thể ít bạn nhưng là những DN quy mô lớn, tạo nòng cốt cho sự an toàn”, Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài chia sẻ thêm.

Ghi nhận đến cuối quý 1/2025, Bách Hóa Xanh sở hữu 2.002 cửa hàng, tăng 232 cửa hàng so với đầu năm với hơn 50% cửa hàng tập trung tại các tỉnh miền Trung. Doanh thu 3 tháng đầu năm đạt hơn 11.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân các cửa hàng đã hoạt động ổn định từ 6 tháng trở lên (khai trương trước 1/9/2024) đạt 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.

Liên quan tới hoạt động mở rộng rầm rộ và tiến quan ra miền Trung trong vài tháng trở lại đây, ông Phạm Văn Trọng cho biết điểm hòa vốn các cửa hàng Bách Hóa Xanh tại miền Trung rơi vào khoảng 1,5 tỷ đồng doanh thu/cửa hàng, thấp hơn con số 1,8 tỷ đồng tại khu vực miền Nam. Tốc độ mở mới cửa hàng vẫn đúng theo kế hoạch, tập trung mở rộng về chất lượng thay vì chỉ quan tâm về số lượng. Cửa hàng Bách Hóa Xanh mở đến đâu có chất lượng thì sẽ duy trì tốc độ. Con mục tiêu 400 cửa hàng trong năm nay hoàn toàn có thể hoàn thành.

Với những cửa hàng đã đi vào hoạt động, mức 2,1 tỷ đồng doanh thu bình quân vẫn có dư địa cải thiện thêm khoảng 10%. Việc tăng sẽ thông qua 2 yếu tố, thứ nhất là cải thiện về chất lượng hàng hóa, danh mục hàng hóa được điều chỉnh liên tục, đặc biệt là mặt hàng tươi sống. Thứ hai là cải thiện môi trường mua sắm, giúp người tiêu dùng có thể mua nhanh, mua dễ.