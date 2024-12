Một khi Fed hạ lãi suất, loại tài sản kinh điển này dự đoán ngày càng có giá, đồng USD mạnh cũng không thể ngăn cản đà tăng: Có thời điểm người Việt xếp hàng để mua

Tính đến hiện tại, giá vàng tăng nhờ các chính sách kích thích kinh tế của Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới. Đồng thời, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu lạm phát tháng 11 của Mỹ để hiểu rõ hơn về quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đầu tuần này, giá vàng đạt mức cao nhất hai tuần do ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục mua vàng sau 6 tháng tạm dừng. Nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong của OANDA tại Châu Á - Thái Bình Dương cho biết chính sách tiền tệ nới lỏng cùng với chính sách tài khoá chủ động hơn của Trung Quốc là một sự thay đổi đáng kể so với lập trường “thận trọng” suốt 14 năm qua. Do đó, việc Trung Quốc tiếp tục giảm lãi suất có thể thúc đẩy nhu cầu mua vàng tăng cao.

Trong khi đó, các nhà giao dịch nhận thấy dữ liệu lạm phát của Mỹ tháng 11 tăng 2,7%, đúng như dự đoán. Con số này sẽ thúc đẩy khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tuần tới (18/12).

Ngoài ra, số việc làm phi nông nghiệp tháng 10 công bố tuần trước cho thấy thị trường việc làm vẫn ổn định. Giám đốc chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại Saxo Bank cho biết số liệu mới không làm thay đổi khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2024.

Vàng có xu hướng được hưởng lợi từ lãi suất thấp. Vì thế, việc các ngân hàng trung ương hạ lãi suất sẽ thúc đẩy giá vàng.

Ngoài Fed, hàng loạt các ngân hàng trung ương khác trên thế giới có thể cũng hạ lãi suất. Ví dụ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào ngày 12/12.

Vàng đã giảm giá sau khi lập kỷ lục vào cuối tháng 10, vì đồng USD tăng sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nhìn chung giá vàng vẫn tăng trong năm nay.

Các chuyên gia của Goldman Sachs Research cho biết ngay cả trong trường hợp đồng USD tăng dài hạn, giá vàng vẫn có thể duy trì ở mức cao.

Dựa trên phân tích của Goldman Sachs Research, lãi suất chính sách của Mỹ gần như thúc đẩy nhu cầu của nhà đầu tư đối với EFT vàng. Trong khi đó, đồng USD không đóng vai trò quan trọng về mặt thống kê.

Sức mạnh của đồng USD khó có thể ngăn việc các ngân hàng trung ương tăng mua vàng. Vì các giao dịch này có xu hướng được thực hiện bằng lượng USD dự trữ. Goldman Sachs dự báo giá vàng vào cuối năm 2025 là 3.000 đô la/ounce.

Ở thời điểm hiện tại, vàng có giá 2.747,19 USD/ounce. Ở Việt Nam, vàng nhẫn hiện có giá quanh mức 86 triệu đồng/chỉ. Vài tháng trước, có những lúc người mua vàng tại Việt Nam sẵn sàng xếp hàng để mua loại tài sản này.

Nhu cầu với vàng trên toàn thế giới tiếp tục ổn định ở mức cao do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều phức tạp. "Sự bất ổn ngày càng gia tăng này đã thúc đẩy nhu cầu về các tài sản trú ẩn an toàn như vàng", các chiến lược gia cho biết.

