Bom tấn đứng top 1 toàn cầu tại 110 quốc gia, phá kỷ lục mọi thời đại nhờ nội dung hoàn hảo đến khó tin

Những dự án phim chuyển thể game gần đây của Hollywood đang có dấu hiệu khởi sắc, không còn thảm họa như xưa. Sau siêu phẩm zombie The Last of Us thì Fallout - tựa phim mới nhất từ nhà Amazon Prime là siêu phẩm nối tiếp được chuỗi thành công ấn tượng này.

Theo thông kê từ nền tảng Amazon Prime, dự án Fallout trở thành cú hit bất ngờ khi lập hàng loạt thành tích đáng nể trong tuần đầu tiên lên sóng. Mùa 1 của phim được 1,5 triệu tài khoản xem trên nền tảng, đứng top 1 ở 110 trong tổng số 240 quốc gia mà phim này lan tỏa đến được. Con số này giúp cho Fallout trở thành mùa phim có lượt xem cao nhất mọi thời đại của Amazon Prime, vượt qua thành tích trước đó của The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Hiện tại, Fallout đang là phim được xem nhiều thứ 3 trên nền tảng này từ trước đến nay, xét trên phương diện tất cả các phim một hoặc nhiều mùa.

Chưa dừng lại ở đó, độ nổi tiếng của series phiêu lưu hấp dẫn này còn giúp Fallout 76 - tựa game gốc của phim lập kỷ lục chưa từng có, thu hút 39.000 người chơi cùng lúc và là con số cao nhất kể từ khi ra mắt.

Phim đứng hạng 1 toàn nền tảng trong tuần đầu ra mắt

Phim vẫn đang giữ vị trí hot nhất toàn cầu của Amazon Prime

Nội dung của Fallout lấy bối cảnh hậu tận thế vào năm 2077, khi những cuộc chiến tranh hạt nhân đã để lại hậu quả khủng khiếp cho nhân loại. Sự khan hiếm nhiên liệu đã khiến loài người tàn sát lẫn nhau, trở thành kẻ thù. Vì lẽ đó, có không ít người dân đã cùng nhau xây các Vault (hầm trú ẩn) sau dưới lòng đất, tạo nên một cộng đồng "người lòng đất" để sinh sống và khai thác, tìm kiếm nhiên liệu.

Nữ chính Lucy được sinh ra tại Hầm 33, là một công dân lòng đất chính trực và tốt bụng. Cho đến một ngày, bố cô bị bắt đi mất, buộc cô và nhiều người khác phải lên mặt đất và dấn thân vào cuộc hành trình gian nan nhưng không khỏi thú vị.

Nữ chính Lucy với bộ tính cách bám cực sát bản game - chăm chỉ, chính trực và tốt bụng

Fallout nhận được số điểm 94% bởi giới phê bình, và 80% bởi khán giả trên Rotten Tomatoes. Không ít netizen gọi đây là bộ phim chuyển thể hay nhất năm 2024 tính đến hiện tại, với nhiều phân đoạn "gần như hoàn hảo" và bám sát nguyên tác game đến khó tin. Nhân vật Lucy xuất hiện lần đầu dựa trên mô tả (tutorial) của game không lệch đi chút nào. Từ quần áo, bối cảnh đến thiết kế các nhân vật, Fallout bản phim đều làm chính xác và tỉ mỉ, chẳng khác nào nhân vật từ game bước thẳng lên màn ảnh.

Tạo hình nhân vật phim thu hút

Washington Post khen ngợi điểm sáng nhất mà thế giới phim Fallout làm được, đó là khắc họa vùng đất hoang khoa học viễn tưởng vô cùng đúng đắn trên màn ảnh. Variety nhận xét "Vui nhộn pha với gay cấn, và cũng rất độc lạ. Fallout không giống bất cứ thứ gì bạn từng xem, và bạn chắc chắn không quay đi chỗ khác được đâu". The Wrap khẳng định dành thời gian xem Fallout hoàn toàn không hề lãng phí, thậm chí vui chẳng kém gì tự mình chơi game.

Hiện tại Fallout mùa 2 đã được ekip xác nhận và dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2025.