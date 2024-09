BOND BAND: Dấu ấn âm nhạc về tứ tấu đàn dây bốc lửa thống trị thập niên 2000

Khi đọc tin nhóm Bond sẽ đến Việt Nam tổ chức show diễn lớn nhất tại Việt Nam về quy mô cho khán giả đại chúng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào mùa thu tháng 10 sắp tới làm tôi tràn đầy hy vọng. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được thấy nhóm nhạc mình hâm mộ bao năm bằng xương bằng thịt biểu diễn live các bản nhạc yêu thích và rồi tiền vé của mình sẽ được dùng vào mục đích thiện nguyện là chuyển cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi kinh hoàng đến nay vẫn để lại bao hậu quả tang thương.

Hai thập kỷ trước, âm nhạc của tứ tấu Bond tràn ngập các quán cafe, các điểm đến công cộng. Khi đó dường như khán giả đại chúng coi Bond là định nghĩa cho nhạc không lời. Đã từ lâu, tứ tấu dây Bond được nghe nhiều đến mức người ta không còn coi đây là thứ nhạc khó "nhằn". Sự tươi mới, lối biểu diễn lôi cuốn cùng thứ âm thanh nhiều năng lượng của các cô gái Bond đã khiến khán giả mê đắm. Bond sử dụng các nhạc cụ dây điện tử có thiết kế bắt mắt. 4 thành viên đều sở hữu vóc dáng như người mẫu và ăn mặc bốc lửa. Chính vì thế, các MV của nhóm thường hút lượng xem khủng và luôn được khán giả đón nhận. Và "Shine", "Victory"... đã trở thành những giai điệu quốc dân.

Ngay đĩa đơn đầu tay của nhóm có tên "Victory", Bond đã nổi tiếng nhanh chóng khi ca khúc leo lên top 1 nhiều bảng xếp hạng. Album đầu tiên - "Born", ghi âm năm 2000 và phát hành đầu năm 2001 cũng nhanh chóng bán được hơn 1 triệu bản trên toàn cầu. Dẫu vậy, nhóm cũng gặp không ít chỉ trích, phần lớn vì họ chọn những chiếc váy quá sexy kết hợp giày cao gót được cho là không phù hợp với dòng nhạc pha cổ điển. Tuy nhiên không ai phủ nhận được sức lan tỏa của âm nhạc Bond trên toàn cầu với thành tích đáng ngưỡng mộ.

Các album thành công của nhóm gồm: "Born: Shine" (2002), "Remixed" (2003), "Classified" (2004) và "Explosive: The Best of Bond" (2005). Đến nay Bond đã bán được hơn 5 triệu album trên toàn cầu và là tứ tấu dây thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Khi mới lập nhóm, Bond được mệnh danh là "Spice Girls trong lĩnh vực nhạc cổ điển". Tuy nhiên sau đó, nhóm chinh phục khán giả bởi pha trộn các thể loại âm nhạc khác nhau và biểu diễn bằng nhạc cụ điện tử để tạo nên thứ âm nhạc độc nhất vô nhị mà không nhóm nào có thể bắt chước.

Chính vì vậy, sau hơn 2 thập kỷ, Bond vẫn có lượng fan rất lớn trên toàn cầu với các đêm nhạc luôn đông nghẹt khán giả bởi âm nhạc và phong cách vượt thời gian. Đến nay, Bond đã sở hữu 56 đĩa bạch kim, 15 đĩa vàng với những ca khúc đứng top bảng xếp hạng của nhiều quốc gia. Nhạc của nhóm cũng từng được sử dụng trong các phim "Johnny English", "XXX State Of The Union" của Hollywood hay các sự kiện thể thao lớn như FA Cup, Champions League, World Cup, Olympic, các cuộc thi Britain’s Got Talent, America’s Got Talent... Có thể nói âm nhạc của Bond phủ sóng khắp nơi.

Thành viên Eos chia sẻ cô không bất ngờ vì các ca khúc của nhóm thành công trên toàn cầu bởi họ viết nhạc cùng các nhà sản xuất nhạc pop. Họ chưa từng nghĩ mình là các nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển và luôn tìm các câu chuyện mang tính toàn cầu để đưa vào các tác phẩm. Vì thế, các bản nhạc của họ dễ dàng đứng ở vị trí top các bảng xếp hạng âm nhạc cổ điển ở hơn 60 quốc gia. Với Gay-Yee, là thành viên đầu tiên của nhóm vô cùng thú vị bởi cô có thể chứng kiến thành công của Bond và rất nhiều học sinh, sinh viên cũng như giáo viên đã đến với nhạc cụ dây thông qua âm nhạc của họ.

Dù không có kiến thức sâu về âm nhạc, nhất là nhạc không lời được biểu diễn bằng các nhạc cụ cổ điển nhưng bằng cách nào đó, Bond đã chinh phục được tôi. Âm nhạc của họ dễ nghe, là sự pha trộn của rất nhiều thể loại với Pop, Rock, Latin.... kết hợp với nhạc cụ điện tử khiến các bài của Bond đi vào lòng người. Dĩ nhiên 4 cô gái xinh đẹp của Bond luôn xuất hiện trong những bộ váy ngắn bốc lửa là yếu tố khiến Bond thu hút fan nhưng âm nhạc tươi vui, tràn ngập sức sống và năng lượng của họ với một phong cách khác biệt chính là điều làm nên thương hiệu của Bond, giúp họ đứng vững trên thị trường âm nhạc suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Tôi biết Bond cực kỳ ít đi lưu diễn ở nước ngoài nên vô cùng bất ngờ khi nhóm đồng ý sang Việt Nam biểu diễn vào tháng 10 với show diễn quy mô và đạt chuẩn quốc tế. Đã thế đọc báo tôi còn biết tin các cô gái tôi yêu mến đã đồng ý làm 1 MV quảng bá cho du lịch Việt Nam nữa chứ. Tôi từng xúc động và choáng ngợp khi thấy các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội xuất hiện trong MV "Going Home" được Kenny G thực hiện sau chuyến lưu diễn của ông ở Việt Nam. Và tôi bắt đầu háo hức chờ ngày được xem MV của Bond quay tại Việt Nam và đoán đó sẽ là bài "Victory" nổi tiếng. Sẽ vô cùng ý nghĩa khi bài có có nghĩa "Chiến thắng" này được thực hiện đúng dịp kỷ niệm 70 Giải phóng Thủ đô và sắp tới là 80 Quốc Khánh Việt Nam. Còn gì tuyệt vời hơn món quà âm nhạc vô giá này.