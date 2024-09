Bộ tứ tấu lừng danh thế giới lần đầu biểu diễn tại Hà Nội, toàn bộ tiền bán vé sẽ được dành để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Điểm đặc biệt trong sự kiện âm nhạc "Good Morning Vietnam" lần 2

"Good Morning Vietnam" là sự kiện âm nhạc do Báo Nhân Dân chủ trì, được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện. Sau thành công vang dội của show diễn mở màn “Kenny G Live In Vietnam” vào năm 2023, sáng 11/9, Ban Tổ chức đã công bố nhóm nhạc sẽ tham gia dự án "Good Morning Vietnam" năm thứ hai.

Ông Lê Quốc Minh và ông Nguyễn Thùy Dương tại buổi họp báo

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết, chương trình “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group tổ chức sẽ trở lại lần thứ hai vào đầu tháng 10/2024 với Bond - bộ tứ đàn dây xuất sắc nhất thế giới. Bộ tứ từng đến Việt Nam hai lần vào năm 2015 và 2016. Lần trở lại thứ 3 này, 4 cô gái tài năng đến với công chúng Việt Nam trong một sự kiện đầy ý nghĩa để đóng góp cho hoạt động thiện nguyện và tham gia quảng bá cho du lịch Việt Nam. Đặc biệt, toàn bộ số tiền bán vé của chương trình “BOND Live In Vietnam” sẽ được dành để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Mở đầu họp báo, ông Lê Quốc Minh chia sẻ: "Chúng ta không xa lạ với nhóm Bond, bản thân họ cũng đã tới đây trong một Lễ hội âm nhạc và một chương trình phạm vi hẹp. Mỗi lần đến đây họ chỉ tiếp cận với 1 nhóm khán giả nhất định nên chúng tôi nghĩ phải có thêm nhiều khán giả của Bond được thưởng thức âm nhạc của họ. Lần này Bond đến đây biểu diễn với sứ mệnh cao cả là gây quỹ cho Báo Nhân Dân. Năm ngoái nhiều chỗ ngồi nhất định trong buổi diễn của Kenny G dùng để bán vé phục vụ quỹ thiện nguyện của Báo Nhân dân. Mỗi năm chúng tôi xây dựng hàng trăm căn nhà, mở hàng trăm sổ tiết kiệm cho những người khó khăn. Lần này với sự biểu diễn của Bond, chúng tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ phần nào đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3".

Ông Nguyễn Thuỳ Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc Sản xuất chương trình chia sẻ: "Đây là dự án thường niên hàng năm nhằm lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới tới người yêu nhạc Việt Nam. Đặc biệt với chuỗi âm nhạc này, các nghệ sĩ quốc tế cùng BTC hướng tới các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam và giới thiệu hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam ra thế giới. Sau khi Kenny G tham gia năm 2023, chúng tôi bắt tay ngay vào quá trình mời Bond về Việt Nam. Tiêu chí của chuỗi âm nhạc Good Morning Vietnam là mời các nghệ sĩ dùng nhạc cụ, Bond đáp ứng được tiêu chí này và khớp được lịch diễn của nhóm trong show diễn toàn cầu và có thể diễn vào tháng 10. Mấy ngày qua tâm trạng của chúng ta luôn hướng về vùng bão lũ. Tuy đất nước có bão lũ thì kinh tế vẫn phải phát triển. Chúng tôi muốn dùng âm nhạc kết nối yêu thương và quyết định dùng toàn bộ tiền bán vé để ủng hộ cho quỹ từ thiện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ số 3 và làm sao để âm nhạc lan tỏa và kết nối được tình yêu thương của mọi người".

Điều kiện "khó" để mời được bộ tứ tấu nổi tiếng tới Việt Nam

Bond là nhóm nhạc nữ gồm các thành viên: Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello). Tứ tấu đàn dây đến từ London (Anh) nổi tiếng toàn cầu với phong cách âm nhạc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên những bản nhạc vô cùng đặc biệt. Phong cách âm nhạc của Bond từng được so sánh với nghệ sĩ violin nổi tiếng Vanessa-Mae, khi họ kết hợp cổ điển, rock, pop, latin, folk, jazz, electro pha chút phong cách nhạc Ấn Độ lẫn miền viễn Tây...

Hoạt động từ năm 2000, suốt 24 năm qua, 4 thành viên của Bond vẫn duy trì phong cách biểu diễn trẻ trung, hiện đại và giữ vững danh hiệu là tứ tấu dây thành công nhất lịch sử âm nhạc Thế giới. Bond là nhóm tứ tấu hiếm hoi của quốc tế có lượng fan lớn trên thế giới cũng như Việt Nam nhờ âm nhạc vui tươi, dễ nghe và phong cách biểu diễn cực kỳ lôi cuốn. Đến nay, Bond đã bán được hơn 5 triệu album trên toàn cầu và là tứ tấu dây thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Sau hơn 2 thập kỷ, Bond vẫn có lượng fan rất lớn trên toàn cầu với các đêm nhạc luôn đông nghẹt khán giả bởi âm nhạc và phong cách vượt thời gian.

Những bản nhạc “Shine”, “Victory”, “Hungarian”, “Explosive”, “Summer” của nhóm… đã trở thành những giai điệu được yêu thích trên thế giới.

Theo chia sẻ của ông Thùy Dương: "Kenny hay Bond khi biểu diễn ở bất cứ đâu thì điều kiện đáp ứng đầu tiên là phải khớp lịch. Khi nào lên lịch tour diễn thì họ mới mời ê kíp vào. Như Taylor Swift hay BlackPink khi lên tour diễn họ mới thành lập ê-kíp ở các vị trí khác nhau. Bond cũng vậy. "Bond Live in Vietnam" không nằm trong tour diễn toàn cầu của Bond mà họ tham gia theo lời mời của IB Group và Báo Nhân dân nên sang diễn xong là họ về ngay. Chúng tôi chọn thời điểm diễn vào mùa Thu, là thời điểm đẹp để tạo cảm hứng cho người nghe và giới thiệu hình ảnh VN ra nước ngoài, tức là quay 1 MV. Bond không có nhiều thời gian, ngay ngày hôm sau sau khi diễn họ chỉ có vài tiếng để bấm máy MV rồi quay lại Anh. Đó là điểm khó khăn".

“BOND Live in Vietnam”, diễn ra vào 20 giờ ngày 5/10/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu thủ đô Hà Nội. Khán giả Việt sẽ được chìm đắm trong một không gian âm nhạc sang trọng đẳng cấp Thế giới nhưng cũng thật gần gũi, đầy hoài niệm. Đây là món quà tinh thần mà Báo Nhân Dân cùng IB Group muốn gửi tặng tới người yêu nhạc Việt Nam cùng giá trị nhân văn cao đẹp trên mỗi tấm vé của chương trình.