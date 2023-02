Bong bóng xe điện bắt đầu nổ tung: 1 công ty từng được kỳ vọng rất cao giờ sa thải hàng loạt, nợ lương, 5 năm chỉ bán được 100.000 xe, cạn sạch tiền

WM Motor Holdings - một nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Thượng Hải từng nhận được kỳ vọng rất cao. Công ty này được “chống lưng” bởi gã khổng lồ công nghệ Baidu và được thành lập bởi một cựu giám đốc điều hành của Volvo AB. Giờ đây, WM Motor có nguy cơ trở thành một nạn nhân khác của sự thay đổi chậm chạp trong thị trường xe điện đông đúc của Trung Quốc.

Theo nguồn tin của Bloomberg, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Shen Hui đã viết trong một bản ghi nhớ nhân viên hồi đầu tháng này rằng: “Công ty cần phải cắt giảm chi phí để tồn tại”. Theo một bản ghi nhớ khác đề ngày 21/11 thì: Tiền lương của nhân viên đã bị cắt giảm khoảng 30% trong tháng 10 còn một số nhà quản lý bị cắt giảm 50.

Một nguồn tin tiết lộ, ít nhất 20% lực lượng lao động của WM Motor đã bị sa thải kể từ tháng 11, cộng thêm một lượng người tự nguyện rời đi đã dẫn đến tổng số lượng nhân sự giảm khoảng 40% xuống còn dưới 2.000 nhân viên. Một số công nhân bị sa thải vẫn đang chờ bồi thường trong khi đó các khoản thanh toán cho một số nhà cung cấp và nhà thầu đã bị trì hoãn hoặc chỉ được thực hiện một phần.

Tình hình hiện nay là một thay đổi lớn so với chỉ vài năm trước, khi WM Motor được coi là một trong những công ty khởi nghiệp xe điện hứa hẹn nhất của Trung Quốc. Họ từng lập kỷ lục giao hàng và xem xét niêm yết trên sàn Thượng Hải. Tuy nhiên, kế hoạch IPO đó chưa bao giờ thành hiện thực và WM hiện đang tìm cách niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ở Hồng Kông, nơi nhà sản xuất xe điện Zhejiang Leapmotor Technology Co. đã có màn ra mắt thảm hại vào năm ngoái.

Với hơn 500 nhà sản xuất xe điện đã đăng ký vào năm 2019, cạnh tranh đang ngày càng gay gắt trên thị trường ô tô Trung Quốc. Điều đáng nói là rất nhiều trong số đó là những công ty nhỏ tìm kiếm trợ cấp của chính phủ. Hơn một nửa đã phá sản hoặc hết vốn khi Tesla và các nhà sản xuất địa phương như BYD ngày càng chiếm ưu thế.

Ban đầu được hỗ trợ bởi Tencent Holdings Ltd. và Foxconn Technology Group và được thành lập bởi các cựu giám đốc điều hành của các nhà sản xuất ô tô châu Âu, Byton đã tạm dừng hoạt động sản xuất ô tô trước đó trong đại dịch. Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. là một công ty khác có tham vọng lớn nhưng hiện cũng bị đình trệ.

Chỉ có khoảng 108.000 xe điện của WM Motor được bán và đăng ký kể từ năm 2018, theo dữ liệu bảo hiểm từ Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Ô tô Trung Quốc. Ngược lại, BYD – đơn vị dẫn đầu thị trường cho biết họ đã cung cấp 911.140 xe điện thuần túy chỉ riêng trong năm ngoái.

WM Motor dường như đã đảm bảo được một nguồn tài trợ vốn mới vào tháng trước, khi Apollo Future Mobility Group Ltd. - một nhà sản xuất và thiết kế ô tô có trụ sở tại Hồng Kông - thông báo rằng một trong các đơn vị của họ sẽ mua công ty với giá 2,02 tỷ USD trong một thỏa thuận mua toàn bộ cổ phiếu. Nếu thành công, thương vụ này có thể cho phép WM Motor khai thác thị trường vốn để huy động vốn.

Thỏa thuận này phụ thuộc vào “nhiều yếu tố”, Apollo Future Mobility cho biết vào thời điểm đó, đồng thời lưu ý rằng việc huy động tài chính là điều cần thiết để tăng dự trữ tiền mặt của nhà sản xuất xe điện.

Đại diện của Apollo Future Mobility hiện từ chối bình luận.

Tính đến tháng 10/2021, WM Motor đã 12 lần huy động vốn, bao gồm cả từ PCCW Ltd. của Hồng Kông và Shun Tak Holdings. Tuy nhiên, coog ty chưa bao giờ báo lãi. Công ty mẹ của SAIC Motor Corp. đã thu xếp khoản đầu tư 500 triệu nhân dân tệ (73 triệu USD) vào năm 2020 và Baidu có cổ phần khoảng 5% trong công ty.

Một số nhân viên bị sa thải gần đây của WM Motor đang tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý để được bồi thường. Theo đó, đáng ra họ sẽ nhận được số tiền lên tới một tháng lương cho mỗi năm họ làm việc tại công ty, cộng với một tháng lương nữa. Theo luật sư Shen Zhou, đơn kiện chính thức có thể được nộp tại Thượng Hải nếu không có tiến triển nào được thực hiện trước ngày 25/3.

Nguồn: Bloomberg