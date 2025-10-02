Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỗng dưng có gần 30 tỷ trong tài khoản, nam công nhân "lên đời" nhà, xe chớp nhoáng để rồi nhận về cái kết đắng

02-10-2025 - 08:17 AM | Sống

Không phải thứ gì từ trên trời rơi xuống cũng là "lộc trời cho".

Sáng sớm khi mở app ngân hàng, anh Lý - một công nhân ở Nam Kinh, Trung Quốc - suýt rơi điện thoại khi thấy trong tài khoản có thêm 8 triệu nhân dân tệ (hơn 29 tỷ đồng).

"Lúc đó tôi còn dụi mắt liên tục vì tưởng mình đang mơ. Tôi chỉ là một công nhân bình thường, mỗi tháng kiếm 7.000 - 8.000 tệ (khoảng 25 - 29 triệu đồng). Đột nhiên, số tiền khổng lồ như vậy xuất hiện khiến tôi thật sự choáng váng", anh nhớ lại.

Nhưng thay vì báo lại cho ngân hàng, anh Lý đã quyết định "tận hưởng giấc mơ giàu sang chớp nhoáng": trong vòng 3 ngày, anh mua một căn hộ trị giá 3,5 triệu tệ (gần 13 tỷ đồng), sắm xe sang 600.000 tệ (hơn 2 tỷ đồng), còn lại vung tiền vào cổ phiếu và hàng hiệu. Đến khi ngân hàng phát hiện lỗi, số dư còn lại chẳng đáng là bao.

Nguyên nhân của sự việc này được xác định là do nhân viên ngân hàng thao tác nhầm, nhập 800 tệ (gần 3 triệu đồng) thành 8.000.000 tệ khi xử lý giao dịch cho công ty.

Bỗng dưng có gần 30 tỷ trong tài khoản, nam công nhân "lên đời" nhà, xe chớp nhoáng để rồi nhận về cái kết đắng- Ảnh 1.

Nguyên nhân của vụ việc được xác định do lỗi đánh máy nhầm của một nhân viên ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Đây là kiểu lỗi không hiếm. Dù vậy, theo luật, người được nhận tiền "từ trên trời rơi xuống" này vẫn không có quyền tiêu xài. Hành động của anh Lý bị tòa xác định là "làm giàu bất chính" – buộc phải hoàn trả toàn bộ, kèm lãi. Ngân hàng cũng phải chịu phạt 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng) vì kiểm soát nội bộ lỏng lẻo.

Vụ việc lập tức gây tranh luận sôi nổi: trách nhiệm chính thuộc về ngân hàng hay người nhận? Trên mạng xã hội, đa số ý kiến cho rằng: dù ngân hàng có sai, người tiêu dùng vẫn không được phép tiêu số tiền mình biết chắc không thuộc về mình.

Một khảo sát trên mạng cho thấy 90% cư dân mạng khẳng định sẽ báo ngay cho ngân hàng nếu bỗng dưng thấy tiền lạ xuất hiện trong tài khoản, nhưng cũng có 10% thừa nhận sẽ ngồi chờ hoặc thử xài trước.

Bỗng dưng có gần 30 tỷ trong tài khoản, nam công nhân "lên đời" nhà, xe chớp nhoáng để rồi nhận về cái kết đắng- Ảnh 2.

Vụ việc gây ra luồng tranh cãi về việc trách nhiệm sẽ thuộc về ai. (Ảnh minh hoạ)

Cuối cùng, anh Lý phải bán nhà, bán xe để trả nợ, nhưng vẫn thiếu hơn 1 triệu tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng). Từ giấc mơ đổi đời chỉ sau một đêm, anh quay lại thực tế với khoản nợ khổng lồ đeo bám nhiều năm.

Tiền từ trên trời rơi xuống thường đi kèm với hóa đơn nặng nề hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu chẳng may tài khoản bỗng dưng "nở hoa" bất thường, điều khôn ngoan nhất là liên hệ ngay với ngân hàng, thay vì tự cho mình quyền tiêu xài. Bởi chỉ một chút tham lam hay sự mù mờ về pháp lý cũng đủ biến một niềm vui ngắn ngủi thành gánh nợ dài lâu.

Cô bé 13 tuổi thừa kế gần 30 tỷ, bố mẹ ruột bất ngờ tìm đến hé lộ sự thật gây xôn xao

Theo Trang Vũ

