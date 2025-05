Bỗng dưng nhận thông báo nợ 3,2 tỷ đồng từ số điện thoại 0964.669.399, người phụ nữ Hải Dương lập tức đến thẳng công an phường

Theo báo điện tử Hải Dương vào khoảng 9 giờ 10 ngày 15/5, bà Mai Huyền Dung (SN 1948, trú tại 25 Hàn Giang, khu 3, phường Quang Trung, TP Hải Dương) đến Công an phường trình báo một vụ việc.

Trước đó ít phút bà nhận được cuộc điện thoại giọng nam từ số điện thoại 0964.669.399 gọi tới và giới thiệu là thiếu úy N.A.T, hiện đang công tác tại Công an phường Quang Trung. Đối tượng thông báo bà Dung đang nợ Công ty viễn thông Viettel (địa chỉ Công ty tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) 3 tỷ 240 triệu đồng và yêu cầu bà hoàn trả số tiền trên. Trong trường hợp bà Dung chưa có tiền trả thì phải làm giải trình theo hướng dẫn của đối tượng, nếu không sẽ bị cơ quan Công an bắt và truy tố.

Ảnh: Báo Hải Dương

Sau khi nhận được cuộc điện thoại trên bà Dung rất hoang mang, lo lắng vì số tiền quá lớn. Tuy nhiên, thấy có nhiều điểm bất thường bà Dung đã đến Công an phường Quang Trung trình báo. Vào cuộc xác minh, Công an phường cho biết bà đã bị đối tượng giả danh là cán bộ Công an phường gọi điện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường đề nghị bà Dung không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào cho đối tượng, không đăng nhập vào các đường link lạ trên điện thoại cá nhân, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ đối tượng nào. Đồng thời, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 732 số điện thoại di động thuộc các cơ quan Nhà nước đăng ký định danh để liên lạc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, nhằm phục vụ các công việc chuyên môn. Các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone, cùng các mạng di động ảo như Itel, Mobicast, Local, VNSky và FPT đã hoàn tất khai báo tên định danh cho các số điện thoại này. Khi nhận cuộc gọi từ các số định danh này, người dân sẽ nhìn thấy tên cơ quan Nhà nước hiển thị thay cho dãy số điện thoại.

Do đó, nếu nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có độ dài 10 chữ số (đầu số 03, 05, 07, 08, 09) mà tự xưng là cơ quan Nhà nước nhưng không hiển thị tên định danh, người dân cần cảnh giác và không nên thực hiện theo các yêu cầu từ cuộc gọi này. Đây là dấu hiệu của các cuộc gọi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo.

Theo Báo điện tử Hải Dương