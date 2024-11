Bose ra mắt tai nghe Quietcomfort Earbuds mới

Ngày 08/10/2024, Bose giới thiệu một thành viên mới thuộc dòng sản phẩm tai nghe QuietComfort nổi tiếng của mình, tai nghe QuietComfort Earbuds mới. Chiếc tai nghe nhét tai mới này được thiết kế để sử dụng hàng ngày, có âm thanh mạnh mẽ, với khả năng chống ồn hàng đầu, điều khiển cảm ứng tùy chỉnh, lệnh thoại liền mạch để thực hiện cuộc gọi hoặc chụp ảnh nhanh chóng, hộp sạc không dây và thời lượng pin lên đến 8,5 giờ — tất cả trong một thiết kế nhỏ gọn, mạnh mẽ và bền bỉ.

Tai nghe Bose QuietComfort Earbuds mới được ra mắt thị trường Việt Nam từ ngày 08 tháng 10 năm 2024 với mức giá hấp dẫn 4.490.000đ, với ba tuỳ chọn màu sắc là Đen, Trắng Khói và Tím Nhạt. Tai nghe hiện đã được trưng bày tại các Bose Store và các đại lý uỷ quyền của Bose. Thông tin chi tiết sản phẩm có thể tham khảo thêm tại website BosebyUPSV.com

Bình thường mà vĩ đại

Mang đến trải nghiệm nghe chất lượng cao với khả năng chống ồn hàng đầu làm nên danh tiếng của Bose, QC Earbuds mới mang đến trải nghiệm nghe phong phú, thỏa mãn, chạm đến mọi cung bậc âm nhạc và cảm xúc. Mỗi tai nghe có ba micrô, cho phép tạo thành hệ thống sáu micrô hoạt động cùng nhau để khử tiếng ồn và thu giọng nói tối ưu.

Phù hợp với nhu cầu sống năng động hàng ngày, tai nghe có khả năng chống nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX4. Từ việc di chuyển hàng ngày, đi dạo trong công viên đến chạy bộ buổi tối, QC Earbuds được thiết kế để tạo cảm giác thoải mái, vừa vặn và an toàn. Bộ ba kích cỡ nút tai và dây đai ổn định cho phép mọi người tùy chỉnh tai nghe theo kích cỡ tai của mình, mang đến sự vừa vặn tốt nhất.

Tai nghe có thời gian phát lên đến 8,5 giờ với một lần sạc. Hộp đựng kiêm hộp sạc không dây cung cấp thêm 2,5 lần sạc. Chỉ mất 1,5 giờ để sạc đầy pin và sạc nhanh 20 phút cho thời lượng pin sử dụng lên đến ba giờ. Với kết nối Bluetooth® 5.3 tiên tiến, có kết nối đa điểm giúp tận hưởng khả năng nghe liền mạch, không bị gián đoạn khi chuyển đổi giữa các thiết bị với khoảng cách kết nối lên đến 9m. Điều khiển cảm ứng ngay trên tai nghe giúp dễ dàng điều khiển các nội dung bạn muốn nghe, theo cách của bạn – như chạm để qua bài, tăng âm lượng, tạm dừng, phát bài, hoặc điều chỉnh chế độ khử tiếng ồn…

Cá nhân hóa tai nghe với ứng dụng Bose QCE

QuietComfort Earbuds có thể được điều khiển bằng ứng dụng Bose QCE — một ứng dụng độc lập được thiết kế để mang lại trải nghiệm nghe tốt nhất có thể, đồng thời cung cấp chức năng và khả năng cá nhân hóa phong phú. Từ ứng dụng, bạn có thể tùy chỉnh các nút điều khiển cảm ứng trên tai nghe bên phải hoặc bên trái, cấu hình một lần chạm, hai lần hay ba lần chạm hoặc nhấn giữ để truy cập liền mạch vào một bộ tính năng phong phú.

Chuyển đổi giữa các cài đặt chống ồn ANC để chuyển từ chế độ Yên Tĩnh (Quiet) sang Nhận Biết (Aware) hoặc tắt chống ồn (ANC off). Cài đặt EQ có thể điều chỉnh năm băng tần cho phép bạn tuỳ chỉnh âm thanh và kiểm soát mức âm trầm, âm trung và âm bổng theo sở thích. Bật chức năng Voice ID để tai nghe nhận biết giọng nói của bạn tốt hơn, cho phép ra lệnh bằng giọng hiệu quả và chính xác. Trả lời cuộc gọi, phát nội dung, điều khiển âm lượng, gọi trợ lý thoại yêu thích, v.v. đơn giản với từ khoá "Hey headphones". Tạo dáng và ghi lại khoảnh khắc trong ngày với tính năng chụp ảnh Remote Selfie giúp biến tai nghe thành nút chụp ảnh từ xa tiện lợi. Chế độ Âm thanh độ trễ thấp Low Latency Audio để chơi game và xem phim với âm thanh đồng bộ. Đồng thời, dễ dàng theo dõi lượng pin còn lại của tai nghe bằng tính năng dự đoán pin Battery Prediction trên ứng dụng.

Link sản phẩm: Tai nghe Bose QuietComfort Earbuds: https://bosebyupsv.com/bose-quietcomfort-earbuds-2024/

Giới thiệu tập đoàn Bose

Bose nổi tiếng thế giới về các giải pháp âm thanh cao cấp dành cho gia đình, khi di chuyển và trong ô tô. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964 bởi tiến sĩ Amar Bose, công ty đã luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm âm thanh tuyệt vời thông qua sự đổi mới. Các nhân viên đầy nhiệt huyết của Bose - các kỹ sư, nhà nghiên cứu, những người đam mê âm nhạc và cũng là những người mơ mộng - vẫn luôn cam kết với niềm tin rằng âm thanh là nguồn lực mạnh mẽ nhất trên trái đất; khả năng biến đổi, truyền tải và khiến mọi người thấy mình đang "sống". Trong gần 60 năm, niềm tin này đã thúc đẩy Bose tạo ra những sản phẩm đã trở thành biểu tượng, thay đổi cách mọi người nghe nhạc.

Từ năm 2015, UPSV là nhà phân phối chính thức và duy nhất của Bose tại Việt Nam.