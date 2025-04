GIREALTY phân phối The Privé: Khẳng định tầm cao mới với bất động sản hạng sang

Vào sáng ngày 9/4, Công ty Cổ phần Bất động sản GIREALTY chính thức ký kết đối tác chiến lược với Tập đoàn Đất Xanh, trở thành đơn vị phân phối chính thức dự án hạng sang The Privé (Khu Chung cư cao tầng CC1 và Khu Chung cư cao tầng CC5 thuộc Khu dân cư Nam Rạch Chiếc).

Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Đất Xanh ký kết cùng anh Nguyễn Phạm Huân - Tổng Giám đốc GIREALTY

The Privé là tòa cao ốc cao cấp tại trung tâm TP. Thủ Đức, được xem là biểu tượng mới cho phong cách sống đẳng cấp ở khu đông Sài Gòn. Trong khi Đất Xanh tìm đối tác chiến lược tầm cỡ có nhiều kinh nghiệm trong vai trò chủ đầu tư, thì GIREALTY được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho việc phân phối dự án này.

GIREALTY: Đối tác xứng tầm trong thị trường cao cấp

Việc Đất Xanh "chọn mặt gửi vàng" mà GIREALTY được vào vai trò phân phối chính thức cho The Privé, không chỉ là sự ghi nhận về uy tín mà còn khẳng định năng lực thực chiến đã được thị trường kiểm chứng. Trong hành trình phát triển gần đây, GIREALTY đã liên tục hoàn thiện một hệ sinh thái bán hàng tinh gọn, linh hoạt và có chiều sâu, đặc biệt ở phân khúc bất động sản cao cấp.

Không chỉ dừng lại ở đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, GIREALTY còn nổi bật nhờ khả năng am hiểu hành vi và nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng thượng lưu, yếu tố then chốt giúp tối ưu hiệu quả phân phối cho những sản phẩm có định vị đặc biệt như The Privé.

GIREALTY là đối tác xứng tầm trong dự án cao cấp

Bên cạnh đó, thế mạnh vượt trội về chiến lược marketing là lợi thế cạnh tranh lớn của GIREALTY. Việc triển khai các hoạt động truyền thông bài bản, tạo được sự chú ý ngay từ giai đoạn khởi động, đã nhiều lần giúp các dự án công ty tham gia bứt phá doanh số và thiết lập kỷ lục bán hàng. Điều này được phản ánh rõ nét qua việc đội ngũ chuyên viên tư vấn GIREALTY thường xuyên góp mặt trong top đầu các bảng xếp hạng phân phối dự án trong nhiều tháng liền.

The Privé: Lựa chọn xứng tầm cho nhóm tinh hoa

The Privé được định vị là dự án hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu, những người tìm kiếm một chuẩn mực sống riêng biệt, không gian kiến trúc độc bản và tiện ích tiên phong.

Để truyền tải thông điệp đó, cách lựa chọn đối tác phân phối lại trở thành "bài toán" chiến lược của Đất Xanh. GIREALTY đã trở thành một móc nối hoàn hảo để đảm bảo đúng "tầm vị" cho dự án này.

Cái bắt tay đáng gờm mở lối cho tương lai

Không chỉ là một dự án, The Privé đang trở thành sân chơi để khẳng định đẳng cấp và chiến lược phân khúc của GIREALTY. Nếu hợp tác được triển khai đúng hướng, đây sẽ là bước đệm quan trọng giúc GIREALTY trở thành đối tác ưu tiên cho nhiều dự án cao cấp trong tương lai.

Trên hướng đi đó, GIREALTY đã trở thành đối tác chiến lược phân phối dự án The Privé là tín hiệu cho thấy: sân chơi bất động sản hạng sang đang được tái định hình với những người chơi mới xứng tầm, bài bản, và đầy tham vọng.

