Mừng đại lễ - Viettel Store ưu đãi iPhone 16 Series đến 7 triệu đồng

Từ ngày 25/4 đến hết ngày 4/5, hệ thống Viettel Store trên toàn quốc chính thức khởi động chương trình "Mừng Đại Lễ – Flash Sale iPhone 16", mang đến cơ hội sở hữu những siêu phẩm iPhone mới nhất với mức giảm giá lên đến 7 triệu đồng, đi kèm số lượng giới hạn và ưu đãi hấp dẫn.

iPhone 16 Series giảm sâu, giá cực tốt

Trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi "Mừng Đại Lễ – Flash Sale iPhone 16", Viettel Store mang đến mức giá ưu đãi hấp dẫn dành cho loạt sản phẩm iPhone 16 Series. Cụ thể, iPhone 16 phiên bản 128GB hiện đang được giảm giá chỉ còn 18.490.000 đồng, trong khi iPhone 16 Plus 128GB có giá bán ưu đãi 21.690.000 đồng. Đối với các tín đồ công nghệ yêu thích hiệu năng vượt trội, iPhone 16 Pro 128GB được phân phối với mức giá chỉ 24.290.000 đồng. Đặc biệt, siêu phẩm iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB – dòng sản phẩm cao cấp nhất trong series – hiện đang có giá ưu đãi 29.990.000 đồng.

Với mức giảm lên đến 7 triệu đồng so với giá niêm yết, đây chính là cơ hội hiếm có để người tiêu dùng sở hữu những chiếc iPhone mới nhất với chi phí vô cùng hợp lý, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sắm dịp lễ đang gia tăng mạnh mẽ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu iPhone mới nhất

Dòng iPhone 16 Series không chỉ được đánh giá cao về mặt hiệu năng, thiết kế tinh tế, mà còn nổi bật nhờ cụm camera cải tiến vượt trội, chip xử lý A18 Bionic mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng. Bên cạnh đó, iPhone 16 Pro Max – sản phẩm cao cấp nhất trong dòng – hiện đang được săn đón mạnh mẽ trên thị trường nhờ những nâng cấp đáng kể về màn hình ProMotion, chất liệu Titanium bền bỉ và khả năng quay video chuyên nghiệp.

Chương trình Flash Sale tại Viettel Store hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị công nghệ hiện đại với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm ưu đãi có hạn, do đó khách hàng nên nhanh chóng đặt mua để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Viettel Store khẳng định vị thế nhà bán lẻ uy tín

Khách hàng có thể tham gia chương trình khuyến mãi trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Viettel Store trên toàn quốc hoặc đặt hàng online qua website chính thức: https://viettelstore.vn . Viettel Store cam kết giao hàng tận nơi nhanh chóng, bảo hành chính hãng, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dòng điện thoại cao cấp mà không lo về tài chính.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể được tư vấn tận tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Viettel Store, đảm bảo lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng cá nhân hoặc làm quà tặng trong dịp lễ.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ thiết bị công nghệ, Viettel Store đã và đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống phân phối uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chương trình "Mừng Đại Lễ – Flash Sale iPhone 16" không chỉ là dịp tri ân khách hàng mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình tiếp cận công nghệ hiện đại với chi phí tối ưu nhất.

Liên hệ ngay hotline 1800 8123, để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu iPhone 16 Series với giá siêu ưu đãi – chỉ có tại Viettel Store trong dịp đại lễ năm nay!