Trong vòng 1 tháng, khu vực này chiếm đến 96% lượng tiêu thụ sơ cấp, liên tục “vượt mặt” Tp.HCM về nguồn cung nhà phố - biệt thự

Dữ liệu từ DKRA Consulting về phân khúc nhà phố, biệt thự phía Nam cho thấy, nguồn cung sơ cấp và nguồn cung mới ­đạt nhiều khởi sắc với mức tăng lần lượt là 27% và 7,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đ­ó, nguồn cung mới chiếm khoảng 21% trên tỷ trọng cung sơ cấp. Sức cầu chung của thị trường tháng 4/2025 tăng ­đáng kể 11,5 lần so với tháng 4/2024, tuy nhiên phần lớn lượng giao dịch tập trung ở khu vực Long An.

Lượng tiêu thụ nhà phố biệt thự phía Nam tăng mạnh so với cùng kì, trong đó tập trung phần lớn tại Long An. Nguồn: DKRA Consulting

Theo đơn vị này, Long An dẫn dắt thị trường nhà phố, biệt thự khi chiếm 100% tỷ trọng nguồn cung cũng như lượng tiêu thụ mới, tương ­đương 21% tỷ trọng cung và 96% lượng tiêu thụ sơ cấp trong tháng 4/2025.

Theo đại diện DKRA Consulting, trước đây, thị trường bất động sản Long An chủ yếu xoay quanh giao dịch đất nền. Tuy nhiên, gần đây, thị trường này đã có sự chuyển biến rõ nét về loại hình sản phẩm và quy mô dự án. Nhiều khu đô thị quy mô hàng trăm ha, với vốn đầu tư lên đến hàng triệu USD, đang xuất hiện ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu ở thực. Nguồn cung và giao dịch bất động sản tại Long An cho thấy xu hướng vượt trội so với TP.HCM và các khu vực lân cận, nhờ sự đa dạng về sản phẩm và mức giá vẫn còn hợp lý.

Hiện nay, thị trường bất động sản Long An có lợi thế nhờ chi phí ban đầu còn khá thấp so với các khu vực vệ tinh của TP.HCM. Vì vậy, thời gian qua, thị trường này thu hút sự quan tâm lớn từ người mua, với tỉ lệ hấp thụ sản phẩm khá tốt. Đại diện DKRA Consulting nhấn mạnh: "Nếu có chiến lược phát triển hợp lý, kết hợp với sự đầu tư vào hạ tầng giao thông, chính sách hỗ trợ cụ thể từ chính quyền, cùng với quy hoạch bài bản và định hướng rõ ràng, trong 5 đến 10 năm tới, bất động sản Long An hoàn toàn có thể cạnh tranh ngang ngửa với thị trường TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương.

Thật vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, phần lớn nguồn cung nhà phố và biệt thự tập trung tại khu vực Long An. Nhiều dự án bất động sản tại đây được phát triển bởi các nhà đầu tư lớn như Vingroup, Nam Long Group, Ecopark, Him Lam, Thắng Lợi Group, Trần Anh Group, Thủ Thừa Invest, Seaholdings, Prodezi...

Việc các doanh nghiệp cùng lúc đổ về Long An để phát triển dự án và triển khai bán hàng rầm rộ cho thấy sức hấp dẫn của thị trường khu vực. Trong tháng 3/2025, Tập đoàn Vingroup tổ chức động thổ dự án Vinhomes Green City tại Hậu Nghĩa, Đức Hoà (tỉnh Long An). Dự án có quy mô hơn 197ha, với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỉ đồng đã "khuấy đảo" thị trường bất động sản Long An. Việc Vingroup khởi công dự án này được xem một cột mốc đột phá, mở ra sự thay đổi diện mạo cho thị trường bất động sản Long An.

Tại huyện Bến Lức, Tập đoàn Ecopark giới thiệu dự án Eco Retreat ra thị trường cũng nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua. Với quy mô dự án hơn 220ha, KĐT này đa dạng các sản phẩm như nhà phố, biệt thự, villa...

Cùng khu vực, Nam Long đang giới thiệu sản phẩm biệt thự, dinh thự tại khu đô thị Waterpoint quy mô 355ha ra thị trường. Trong đó, doanh nghiệp hơn 100 năm từ Nhật Bản Nishi Nippon Railroad tham gia vào giai đoạn 1 với 165ha của khu đô thị, gồm 6.500 căn hộ Flora, hơn 2.200 biệt thự và nhà phố Valora,...

Cũng tại Bến Lức, Công ty Bất động sản VinaLiving (thành viên của Tập đoàn VinaCapital) phát đi thông báo, trong năm 2025 sẽ chính thức ra mắt dự án chung cư cao cấp. Dự án này đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý, dự kiến ra mắt thị trường trong quý 3/2025.

Tập đoàn Him Lam cũng cho biết đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý dự án rộng 270ha tại Khu công nghiệp Đức Hoà 3 (huyện Đức Hoà). Dự án được phía Him Lam theo đuổi từ nhiều năm nay, với dòng sản phẩm chính là chung cư, nhà ở xã hội, biệt thự, nhà phố.

Nguồn cung dồi dào, mặt bằng giá còn hợp lý khiến sức cầu nhà phố - biệt thự đang tập trung tại thị trường Long An. Ảnh: Minh hoạ

Mới đây, Tập đoàn Trần Anh Long An chính thức tổ chức động thổ xây dựng giai đoạn III - Dự án Phúc An City tại huyện Đức Hoà (tỉnh Long An). Giai đoạn này, doanh nghiệp sẽ phát triển trên diện tích 100 ha, với các dòng sản phẩm như nhà phố, biệt thự, chung cư.

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao cũng cho biết, doanh nghiệp đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho việc ra mắt giai đoạn 3 khu đô thị Quốc tế Năm Sao tại huyện Cần Giuộc (Long An). Dự án có quy mô rộng 72 ha, sẽ phát triển các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự.

Một dự án khác là là Phố thương mại Tân Trụ Royal của Thắng Lợi Group sau vài lần công bố hiện đang mở bán giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, một dự án đang rục rịch ra thị trường khu vực như La Home của Prodezi Long An; An Huy Việt Mỹ của Công ty địa ốc An Huy...

Theo dữ liệu từ DKRA Consulting, ngoài chiếm ưu thế về nguồn cung và sức cầu, mặt bằng giá thứ cấp nhà phố, biệt thự tại khu vệ tinh Tp.HCM trong tháng 4/2025 ghi nhận tăng trung bình khoảng 6% so với tháng trước. Nhóm các sản phẩm thuộc tổ hợp các khu ­đô thị ­đã bàn giao nhà, ­đa dạng tiện ích, hoàn thiện pháp lý,… thu hút ­được sự quan tâm của các nhà ­đầu tư. Các chủ đầu tư vẫn duy trì các chính sách hỗ trợ thanh toán, vốn vay, ưu ­đãi bán hàng,… nhằm tăng thanh khoản dự án.

Ghi nhận cho thấy, hạ tầng là yếu tố đang hỗ trợ rất lớn cho thanh khoản thị trường bất động sản Long An. Sau khi thông xe 2 đoạn tốc Bến Lức – Long Thành thì mới đây Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục thông xe thêm 18,8km tuyến đường này, tiến tới thông xe toàn tuyến (57,1 km) trong năm 2026.

Hay, mới đây TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường Quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương lên 60m rộng 10-12 làn xe, nối Tp.HCM với Long An. Dự án có chiều dài tuyến 9,62 km, dự kiến được thực hiện giai đoạn 2025 – 2028. Dự án sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe, cải thiện kết nối giữa Tp.HCM với Long An và các tỉnh miền Tây. Đây cũng là đoạn liên kết nhiều trục đường lớn như đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, dẫn vào bến xe Miền Tây.

Ngoài ra, tại Long An nhiều trục giao thông mang tính liên kết vùng của tỉnh đã và đang được hình thành như tuyến ĐT 830C, đường Vành đai TP.Tân An, cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; trục động lực kết nối Tp.HCM – Long An – Tiền Giang; vành đai 3, vành đai 4 Tp.HCM đoạn qua Long An..

Có thể thấy, dù thị trường bất động sản Long An đứng trước cánh cửa cơ hội trong chu kì mới, nhưng việc chạy đua trong hoàn thành các cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, gia tăng số lượng dự án nhà ở xã hội... vẫn là thách thức đối với thị trường khu vực này.